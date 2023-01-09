https://ria.ru/20230109/sobaki-1843652006.html

Названа самая умная порода собак

Названа самая умная порода собак - РИА Новости, 09.01.2023

Названа самая умная порода собак

Бельгийская овчарка малинуа была признана самой умной породой собак по результатом исследования, проведенного Хельсинкским университетом, пишет The Telegraph. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:16

2023-01-09T14:16

2023-01-09T14:16

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бельгийская овчарка малинуа была признана самой умной породой собак по результатом исследования, проведенного Хельсинкским университетом, пишет The Telegraph. Эксперты оценили более тысячи псов 13 пород на предмет их компетентности в когнитивных и поведенческих задачах. Малинуа заработала 35 баллов из 39 возможных. На втором месте бордер-колли (26 баллов), а на третьем — ховаварт (25 баллов). "Некоторые породы, например, шелти, набрали достаточно ровные баллы почти во всех тестах, то есть у них не было ни очень высоких, ни очень низких баллов ни в одном из испытаний", — поясняет Саара Юнттила из Хельсинкского университета.Золотистый ретривер и лабрадор, известные эмоциональной интуицией, заняли 13-е и 9-е места соответственно. Они справились с тестами на понимание человеческих жестов и не показали хороших результатов при решении пространственных задач.

https://ria.ru/20221201/videoigry-1835574332.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, собаки, животные, домашние животные