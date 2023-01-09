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Названа самая умная порода собак - РИА Новости, 09.01.2023
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Названа самая умная порода собак
Названа самая умная порода собак - РИА Новости, 09.01.2023
Названа самая умная порода собак
Бельгийская овчарка малинуа была признана самой умной породой собак по результатом исследования, проведенного Хельсинкским университетом, пишет The Telegraph. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:16
2023-01-09T14:16
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бельгийская овчарка малинуа была признана самой умной породой собак по результатом исследования, проведенного Хельсинкским университетом, пишет The Telegraph. Эксперты оценили более тысячи псов 13 пород на предмет их компетентности в когнитивных и поведенческих задачах. Малинуа заработала 35 баллов из 39 возможных. На втором месте бордер-колли (26 баллов), а на третьем — ховаварт (25 баллов). "Некоторые породы, например, шелти, набрали достаточно ровные баллы почти во всех тестах, то есть у них не было ни очень высоких, ни очень низких баллов ни в одном из испытаний", — поясняет Саара Юнттила из Хельсинкского университета.Золотистый ретривер и лабрадор, известные эмоциональной интуицией, заняли 13-е и 9-е места соответственно. Они справились с тестами на понимание человеческих жестов и не показали хороших результатов при решении пространственных задач.
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новости культуры, стиль жизни, собаки, животные, домашние животные
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, Собаки, Животные, домашние животные
14:16 09.01.2023
 
Названа самая умная порода собак

Самой умной породой собак назвали бельгийскую овчарку малинуа

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСобака породы бельгийский малинуа. Архивное фото
Собака породы бельгийский малинуа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бельгийская овчарка малинуа была признана самой умной породой собак по результатом исследования, проведенного Хельсинкским университетом, пишет The Telegraph.
Эксперты оценили более тысячи псов 13 пород на предмет их компетентности в когнитивных и поведенческих задачах.
Малинуа заработала 35 баллов из 39 возможных. На втором месте бордер-колли (26 баллов), а на третьем — ховаварт (25 баллов).
"Некоторые породы, например, шелти, набрали достаточно ровные баллы почти во всех тестах, то есть у них не было ни очень высоких, ни очень низких баллов ни в одном из испытаний", — поясняет Саара Юнттила из Хельсинкского университета.
Золотистый ретривер и лабрадор, известные эмоциональной интуицией, заняли 13-е и 9-е места соответственно. Они справились с тестами на понимание человеческих жестов и не показали хороших результатов при решении пространственных задач.
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