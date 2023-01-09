https://ria.ru/20230109/sobaki-1843652006.html
Названа самая умная порода собак
Названа самая умная порода собак - РИА Новости, 09.01.2023
Названа самая умная порода собак
Бельгийская овчарка малинуа была признана самой умной породой собак по результатом исследования, проведенного Хельсинкским университетом, пишет The Telegraph. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:16
2023-01-09T14:16
2023-01-09T14:16
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бельгийская овчарка малинуа была признана самой умной породой собак по результатом исследования, проведенного Хельсинкским университетом, пишет The Telegraph. Эксперты оценили более тысячи псов 13 пород на предмет их компетентности в когнитивных и поведенческих задачах. Малинуа заработала 35 баллов из 39 возможных. На втором месте бордер-колли (26 баллов), а на третьем — ховаварт (25 баллов). "Некоторые породы, например, шелти, набрали достаточно ровные баллы почти во всех тестах, то есть у них не было ни очень высоких, ни очень низких баллов ни в одном из испытаний", — поясняет Саара Юнттила из Хельсинкского университета.Золотистый ретривер и лабрадор, известные эмоциональной интуицией, заняли 13-е и 9-е места соответственно. Они справились с тестами на понимание человеческих жестов и не показали хороших результатов при решении пространственных задач.
https://ria.ru/20221201/videoigry-1835574332.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, стиль жизни, собаки, животные, домашние животные
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, Собаки, Животные, домашние животные
Названа самая умная порода собак
Самой умной породой собак назвали бельгийскую овчарку малинуа
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Бельгийская овчарка малинуа была признана самой умной породой собак по результатом исследования, проведенного Хельсинкским университетом, пишет
The Telegraph.
Эксперты оценили более тысячи псов 13 пород на предмет их компетентности в когнитивных и поведенческих задачах.
Малинуа заработала 35 баллов из 39 возможных. На втором месте бордер-колли (26 баллов), а на третьем — ховаварт (25 баллов).
"Некоторые породы, например, шелти, набрали достаточно ровные баллы почти во всех тестах, то есть у них не было ни очень высоких, ни очень низких баллов ни в одном из испытаний", — поясняет Саара Юнттила из Хельсинкского университета.
Золотистый ретривер и лабрадор, известные эмоциональной интуицией, заняли 13-е и 9-е места соответственно. Они справились с тестами на понимание человеческих жестов и не показали хороших результатов при решении пространственных задач.