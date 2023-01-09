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Тематическая программа ко Дню снегиря пройдет в Москве с 10 по 14 января - РИА Новости, 11.01.2023
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Тематическая программа ко Дню снегиря пройдет в Москве с 10 по 14 января
Тематическая программа ко Дню снегиря пройдет в Москве с 10 по 14 января - РИА Новости, 11.01.2023
Тематическая программа ко Дню снегиря пройдет в Москве с 10 по 14 января
Мосприрода подготовила тематическую программу, приуроченную ко Дню снегиря, который отмечается 9 января, специалисты проведут более 10 познавательных... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-09T12:15
2023-01-11T16:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
мосприрода
москва
городское хозяйство москвы
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мосприрода подготовила тематическую программу, приуроченную ко Дню снегиря, который отмечается 9 января, специалисты проведут более 10 познавательных мероприятий на природных территориях и в экоцентрах столицы, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "Каждый из нас наверняка не раз видел этих ярких птичек, но далеко не все знают, чем, например, самка снегиря отличается от самца, что предпочитают красногрудые птички в качестве пищи, почему мы их видим преимущественно зимой. Обо всем этом и многом другом специалисты Мосприроды расскажут в рамках эколого-просветительской программы "Вождь красногрудых". С 10 по 14 января в экоцентрах и на природных территориях состоится более 10 мероприятий, посвященных снегирям", - говорится в сообщении. Так, 10 января мероприятия пройдут в экоцентре "Пчеловодство", Бирюлевском дендропарке и природно-историческом парке "Останкино", а 13 января — в экоцентре "Битцевский лес" и природно-историческом парке "Москворецкий". Также 14 января узнать больше о снегирях можно в экоцентрах "Скворечник" и "Конный двор". Специалисты Мосприроды подготовили мастер-классы, экскурсии, тематические занятия и викторины.
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общество, мосприрода, москва, городское хозяйство москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Мосприрода, Москва, Городское хозяйство Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
12:15 09.01.2023 (обновлено: 16:18 11.01.2023)
 

Тематическая программа ко Дню снегиря пройдет в Москве с 10 по 14 января

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкСамец снегиря обыкновенного
Самец снегиря обыкновенного - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мосприрода подготовила тематическую программу, приуроченную ко Дню снегиря, который отмечается 9 января, специалисты проведут более 10 познавательных мероприятий на природных территориях и в экоцентрах столицы, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Каждый из нас наверняка не раз видел этих ярких птичек, но далеко не все знают, чем, например, самка снегиря отличается от самца, что предпочитают красногрудые птички в качестве пищи, почему мы их видим преимущественно зимой. Обо всем этом и многом другом специалисты Мосприроды расскажут в рамках эколого-просветительской программы "Вождь красногрудых". С 10 по 14 января в экоцентрах и на природных территориях состоится более 10 мероприятий, посвященных снегирям", - говорится в сообщении.
Так, 10 января мероприятия пройдут в экоцентре "Пчеловодство", Бирюлевском дендропарке и природно-историческом парке "Останкино", а 13 января — в экоцентре "Битцевский лес" и природно-историческом парке "Москворецкий". Также 14 января узнать больше о снегирях можно в экоцентрах "Скворечник" и "Конный двор".
Специалисты Мосприроды подготовили мастер-классы, экскурсии, тематические занятия и викторины.
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