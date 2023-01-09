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В Кремле прокомментировали высказывания Артура Смольянинова - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843636875.html
В Кремле прокомментировали высказывания Артура Смольянинова
В Кремле прокомментировали высказывания Артура Смольянинова - РИА Новости, 09.01.2023
В Кремле прокомментировали высказывания Артура Смольянинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про актера Артура Смольянинова после ряда его антироссийских заявлений, РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:04
2023-01-09T13:36
артур смольянинов
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
общество
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про актера Артура Смольянинова после ряда его антироссийских заявлений, однако в этой ситуации важнее то, что думают о его словах соответствующие ведомства.Ранее в понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера."Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства", - сказал Песков журналистам о том, что в Кремле думают о словах Смольянинова.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял РИА Новости, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова - по словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова, признанного иноагентом. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
https://ria.ru/20230108/smolyaninov-1843521496.html
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артур смольянинов, россия, дмитрий песков, общество, украина, ситуация в днр и лнр
Артур Смольянинов, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Общество, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:04 09.01.2023 (обновлено: 13:36 09.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали высказывания Артура Смольянинова

Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про Смольянинова после слов о России

© Фото : Централ ПартнершипАртур Смольянинов в фильме "Любовь с акцентом"
Артур Смольянинов в фильме Любовь с акцентом - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Централ Партнершип
Артур Смольянинов в фильме "Любовь с акцентом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про актера Артура Смольянинова после ряда его антироссийских заявлений, однако в этой ситуации важнее то, что думают о его словах соответствующие ведомства.
Ранее в понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера.
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 08:00
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"Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства", - сказал Песков журналистам о том, что в Кремле думают о словах Смольянинова.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял РИА Новости, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова - по словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова, признанного иноагентом. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Актер Сослан Фидаров - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртур СмольяниновРоссияДмитрий ПесковОбществоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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