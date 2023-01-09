13:04 09.01.2023 (обновлено: 13:36 09.01.2023)
В Кремле прокомментировали высказывания Артура Смольянинова
Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про Смольянинова после слов о России
© Фото : Централ ПартнершипАртур Смольянинов в фильме "Любовь с акцентом"
© Фото : Централ Партнершип
Артур Смольянинов в фильме "Любовь с акцентом". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про актера Артура Смольянинова после ряда его антироссийских заявлений, однако в этой ситуации важнее то, что думают о его словах соответствующие ведомства.
Ранее в понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера.
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"Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства", - сказал Песков журналистам о том, что в Кремле думают о словах Смольянинова.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял РИА Новости, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова - по словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова, признанного иноагентом. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".