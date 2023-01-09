https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843636875.html

В Кремле прокомментировали высказывания Артура Смольянинова

В Кремле прокомментировали высказывания Артура Смольянинова - РИА Новости, 09.01.2023

В Кремле прокомментировали высказывания Артура Смольянинова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про актера Артура Смольянинова после ряда его антироссийских заявлений, РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:04

2023-01-09T13:04

2023-01-09T13:36

артур смольянинов

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

общество

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про актера Артура Смольянинова после ряда его антироссийских заявлений, однако в этой ситуации важнее то, что думают о его словах соответствующие ведомства.Ранее в понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера."Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства", - сказал Песков журналистам о том, что в Кремле думают о словах Смольянинова.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял РИА Новости, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова - по словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова, признанного иноагентом. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

https://ria.ru/20230108/smolyaninov-1843521496.html

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артур смольянинов, россия, дмитрий песков, общество, украина, ситуация в днр и лнр