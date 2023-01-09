https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843615543.html

В Госдуме прокомментировали заявления актера Смольянинова

В Госдуме прокомментировали заявления актера Смольянинова - РИА Новости, 09.01.2023

В Госдуме прокомментировали заявления актера Смольянинова

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что заявления актера Артура Смольянинова могут подпадать под уголовные статьи о нарушении территориальной... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:54

2023-01-09T11:54

2023-01-09T11:54

артур смольянинов

султан хамзаев

александр бастрыкин

россия

москва

украина

госдума рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что заявления актера Артура Смольянинова могут подпадать под уголовные статьи о нарушении территориальной целостности России и об экстремизме. Ранее в понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера. "Считаю, что сказанное Смольяниновым подпадает под статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"; 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - заявил Хамзаев, поблагодарив Бастрыкина за реакцию. Ранее Хамзаев заявлял РИА Новости, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова - по словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова*, признанного иноагентом. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

https://ria.ru/20230108/smolyaninov-1843521496.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артур смольянинов, султан хамзаев, александр бастрыкин, россия, москва, украина, госдума рф