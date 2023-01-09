В Госдуме прокомментировали заявления актера Смольянинова
Депутат Хамзаев считает, что слова актера Смольянинова подпадают под статью об экстремизме
© Фото : Централ ПартнершипАртур Смольянинов
© Фото : Централ Партнершип
Артур Смольянинов. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что заявления актера Артура Смольянинова могут подпадать под уголовные статьи о нарушении территориальной целостности России и об экстремизме.
Ранее в понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера.
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"Считаю, что сказанное Смольяниновым подпадает под статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"; 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - заявил Хамзаев, поблагодарив Бастрыкина за реакцию.
Ранее Хамзаев заявлял РИА Новости, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова - по словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова*, признанного иноагентом. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.