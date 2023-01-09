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В Госдуме прокомментировали заявления актера Смольянинова - РИА Новости, 09.01.2023
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В Госдуме прокомментировали заявления актера Смольянинова
В Госдуме прокомментировали заявления актера Смольянинова - РИА Новости, 09.01.2023
В Госдуме прокомментировали заявления актера Смольянинова
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что заявления актера Артура Смольянинова могут подпадать под уголовные статьи о нарушении территориальной... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:54
2023-01-09T11:54
артур смольянинов
султан хамзаев
александр бастрыкин
россия
москва
украина
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что заявления актера Артура Смольянинова могут подпадать под уголовные статьи о нарушении территориальной целостности России и об экстремизме. Ранее в понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера. "Считаю, что сказанное Смольяниновым подпадает под статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"; 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - заявил Хамзаев, поблагодарив Бастрыкина за реакцию. Ранее Хамзаев заявлял РИА Новости, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова - по словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова*, признанного иноагентом. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
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артур смольянинов, султан хамзаев, александр бастрыкин, россия, москва, украина, госдума рф
Артур Смольянинов, Султан Хамзаев, Александр Бастрыкин, Россия, Москва, Украина, Госдума РФ
11:54 09.01.2023
 
В Госдуме прокомментировали заявления актера Смольянинова

Депутат Хамзаев считает, что слова актера Смольянинова подпадают под статью об экстремизме

© Фото : Централ ПартнершипАртур Смольянинов
Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Централ Партнершип
Артур Смольянинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что заявления актера Артура Смольянинова могут подпадать под уголовные статьи о нарушении территориальной целостности России и об экстремизме.
Ранее в понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера.
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 08:00
Случай Смольянинова: как наказать предателя
"Считаю, что сказанное Смольяниновым подпадает под статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"; 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - заявил Хамзаев, поблагодарив Бастрыкина за реакцию.
Ранее Хамзаев заявлял РИА Новости, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова - по словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова*, признанного иноагентом. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Актер Сослан Фидаров - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 19:47
Актер Фидаров ответил на угрозы Смольянинова, захотевшего "воевать за ВСУ"
 
Артур СмольяниновСултан ХамзаевАлександр БастрыкинРоссияМоскваУкраинаГосдума РФ
 
 
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