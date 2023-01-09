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Советник Пушилина предложил воссоздать "Смерш" - РИА Новости, 09.01.2023
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Советник Пушилина предложил воссоздать "Смерш"
Советник Пушилина предложил воссоздать "Смерш" - РИА Новости, 09.01.2023
Советник Пушилина предложил воссоздать "Смерш"
России в условиях спецоперации и действий Запада необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку "Смерш", заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:01
2023-01-09T15:59
ян гагин
денис пушилин
дмитрий медведев
донецкая народная республика
россия
ссср
государственный департамент сша
безопасность
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. России в условиях спецоперации и действий Запада необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку "Смерш", заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Так Гагин прокомментировал обращение Госдепартамента США к россиянам, которое он расценил как призыв к свержению конституционного строя в России, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал "верхом цинизма". Штаты в обращении солидаризируются с теми, кто "стремится создать более мирное будущее", и одновременно поставляют на Украину оружие на десятки миллиардов долларов. "Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. &lt;…&gt; На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя", - заявил советник Дениса Пушилина. По его мнению, пришло время "переиздать приказ верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о создании "Смерш" - организации "смерть шпионам". "Она была призвана еще в те годы для борьбы с диверсантами, предателями, и в том числе с диверсантами в культурной сфере", - напомнил Гагин. Постановлением Совета народных комиссаров СССР 19 апреля 1943 года вместо Управления особых отделов Наркомата внутренних дел (военная контрразведка) были образованы Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР и Управление контрразведки "Смерш" Наркомата военно-морского флота СССР. 15 мая 1943 года был создан Отдел контрразведки "Смерш" НКВД СССР. Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!" Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Вопреки фейкам о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.
https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/smersh-1820765214.html
https://ria.ru/20230103/gosdep-1842957223.html
донецкая народная республика
россия
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353
60
353
60
Предложение Яна Гагина воссоздать контрразведку СМЕРШ в России
Советник Пушилина Ян Гагин предложил воссоздать в России контрразведку СМЕРШ
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ян гагин, денис пушилин, дмитрий медведев, донецкая народная республика, россия, ссср, государственный департамент сша, безопасность
Ян Гагин, Денис Пушилин, Дмитрий Медведев, Донецкая Народная Республика, Россия, СССР, Государственный департамент США, Безопасность
10:01 09.01.2023 (обновлено: 15:59 09.01.2023)
 
Советник Пушилина предложил воссоздать "Смерш"

Советник Пушилина Ян Гагин после обращения Госдепа предложил воссоздать "Смерш"

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. России в условиях спецоперации и действий Запада необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку "Смерш", заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Так Гагин прокомментировал обращение Госдепартамента США к россиянам, которое он расценил как призыв к свержению конституционного строя в России, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал "верхом цинизма". Штаты в обращении солидаризируются с теми, кто "стремится создать более мирное будущее", и одновременно поставляют на Украину оружие на десятки миллиардов долларов.
"Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. <…> На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя", - заявил советник Дениса Пушилина.
По его мнению, пришло время "переиздать приказ верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о создании "Смерш" - организации "смерть шпионам".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 15:48Специальная военная операция на Украине
Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам
"Она была призвана еще в те годы для борьбы с диверсантами, предателями, и в том числе с диверсантами в культурной сфере", - напомнил Гагин.
Постановлением Совета народных комиссаров СССР 19 апреля 1943 года вместо Управления особых отделов Наркомата внутренних дел (военная контрразведка) были образованы Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР и Управление контрразведки "Смерш" Наркомата военно-морского флота СССР. 15 мая 1943 года был создан Отдел контрразведки "Смерш" НКВД СССР. Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!"
Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября 2022, 21:11В России
Политолог предложил воссоздать "Смерш" на освобожденных территориях
Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии.
Вопреки фейкам о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 16:52
В Госдепе заработал офис новейших технологий
 
Ян ГагинДенис ПушилинДмитрий МедведевДонецкая Народная РеспубликаРоссияСССРГосударственный департамент СШАБезопасность
 
 
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