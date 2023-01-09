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Российские войска уничтожили три украинских склада боеприпасов и вооружения

Российские войска уничтожили три украинских склада боеприпасов и вооружения - РИА Новости, 09.01.2023

Российские войска уничтожили три украинских склада боеприпасов и вооружения

Российские авиация и артиллерия уничтожили три украинских склада боеприпасов и вооружения в ДНР и Харьковской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:51

2023-01-09T14:51

2023-01-09T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

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харьковская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили три украинских склада боеприпасов и вооружения в ДНР и Харьковской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ. Уточняется, что всего ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены 89 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

россия

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в мире, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, россия