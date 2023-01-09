https://ria.ru/20230109/sk-1843697003.html
СК выяснит обстоятельства смерти двух девочек в Улан-Удэ
СК выяснит обстоятельства смерти двух девочек в Улан-Удэ - РИА Новости, 09.01.2023
СК выяснит обстоятельства смерти двух девочек в Улан-Удэ
Следователи СУ СК по Республике Бурятия выясняют обстоятельства смерти двух девочек в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:09
2023-01-09T16:09
2023-01-09T18:07
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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УЛАН-УДЭ, 9 янв - РИА Новости. Следователи СУ СК по Республике Бурятия выясняют обстоятельства смерти двух девочек в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК по региону.По данным из соцсетей, тела двух девочек были найдены около жилого дома в Октябрьском районе Улан-Удэ вечером в понедельник."Следователи СУ СКР по Республике Бурятия выясняют обстоятельства смерти двух девочек в городе Улан-Удэ", - сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону.Республиканская прокуратура сообщила, что по факту смерти девочек возбуждено уголовное дело, расследование поставлено на контроль."Прокуратура республики поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по республике Бурятия по факту гибели двух несовершеннолетних девочек", - говорится в сообщении. Также прокуратура организовала надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, чтобы установить причины и условия, повлекшие смерть несовершеннолетних.
https://ria.ru/20221228/molchanov-1841888529.html
https://ria.ru/20230109/izdevatelstva-1843728234.html
улан-удэ
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Октябрьский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
16:09 09.01.2023 (обновлено: 18:07 09.01.2023)
СК выяснит обстоятельства смерти двух девочек в Улан-Удэ
СК выяснит обстоятельства смерти двух девочек в Октябрьском районе Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 9 янв - РИА Новости. Следователи СУ СК по Республике Бурятия выясняют обстоятельства смерти двух девочек в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК по региону.
По данным из соцсетей, тела двух девочек были найдены около жилого дома в Октябрьском районе
Улан-Удэ вечером в понедельник.
"Следователи СУ СКР по Республике Бурятия выясняют обстоятельства смерти двух девочек в городе Улан-Удэ", - сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону.
Республиканская прокуратура сообщила, что по факту смерти девочек возбуждено уголовное дело, расследование поставлено на контроль.
"Прокуратура республики поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по республике Бурятия по факту гибели двух несовершеннолетних девочек", - говорится в сообщении. Также прокуратура организовала надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, чтобы установить причины и условия, повлекшие смерть несовершеннолетних.