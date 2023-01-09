https://ria.ru/20230109/shpiony-1843566345.html

Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, сообщили СМИ

Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.01.2023

Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, сообщили СМИ

Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, написала обозреватель Rzeczpospolita Изабелла Кацпшак. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T07:15

2023-01-09T07:15

2023-01-09T07:15

в мире

украина

польша

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, написала обозреватель Rzeczpospolita Изабелла Кацпшак.По ее информации, Польша таким образом планирует мотивировать разведчиков остановить волну увольнений."Ситуация особенная, из-за конфликта на Украине у сотрудников спецслужб стало гораздо больше работы. Их роль сегодня крайне важна", — добавил депутат польского сейма Адам Шлапка.С началом конфликта на Украине у Агентства разведки увеличились потребности, в то время как бюджет на 2022 год сократился почти на 20 процентов, рассказала Кацпшак.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230109/ogurets-1843560558.html

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украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, польша