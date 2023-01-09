Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, сообщили СМИ
Rzeczpospolita: Польше придется повысить зарплаты шпионам из-за конфликта на Украине
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, написала обозреватель Rzeczpospolita Изабелла Кацпшак.
"Конфликт на Украине обнажил недостаточное финансирование польской разведки и контрразведки, это касается как ресурсов, так и кадров", — заявила она.
По ее информации, Польша таким образом планирует мотивировать разведчиков остановить волну увольнений.
"Ситуация особенная, из-за конфликта на Украине у сотрудников спецслужб стало гораздо больше работы. Их роль сегодня крайне важна", — добавил депутат польского сейма Адам Шлапка.
С началом конфликта на Украине у Агентства разведки увеличились потребности, в то время как бюджет на 2022 год сократился почти на 20 процентов, рассказала Кацпшак.
"Большинство жен даже не знают, чем занимается их муж, не знают об этом и друзья сотрудников разведки. Приходится лгать ради дела. Это сложно и обременительно. И компенсацией, безусловно, должны быть высокие зарплаты", – пожаловался Томаш Бронись, бывший сотрудник Агентства разведки.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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