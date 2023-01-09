Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/shpiony-1843566345.html
Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, сообщили СМИ
Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, сообщили СМИ
Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, написала обозреватель Rzeczpospolita Изабелла Кацпшак. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T07:15
2023-01-09T07:15
в мире
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, написала обозреватель Rzeczpospolita Изабелла Кацпшак.По ее информации, Польша таким образом планирует мотивировать разведчиков остановить волну увольнений."Ситуация особенная, из-за конфликта на Украине у сотрудников спецслужб стало гораздо больше работы. Их роль сегодня крайне важна", — добавил депутат польского сейма Адам Шлапка.С началом конфликта на Украине у Агентства разведки увеличились потребности, в то время как бюджет на 2022 год сократился почти на 20 процентов, рассказала Кацпшак.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230109/ogurets-1843560558.html
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843330857.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
07:15 09.01.2023
 
Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, сообщили СМИ

Rzeczpospolita: Польше придется повысить зарплаты шпионам из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, написала обозреватель Rzeczpospolita Изабелла Кацпшак.

"Конфликт на Украине обнажил недостаточное финансирование польской разведки и контрразведки, это касается как ресурсов, так и кадров", — заявила она.

По ее информации, Польша таким образом планирует мотивировать разведчиков остановить волну увольнений.
"Ситуация особенная, из-за конфликта на Украине у сотрудников спецслужб стало гораздо больше работы. Их роль сегодня крайне важна", — добавил депутат польского сейма Адам Шлапка.
Сенатор сейма Польши Яцек Бурый
Вчера, 05:00
Депутат польского сейма поругался с журналистом из-за российского огурца
С началом конфликта на Украине у Агентства разведки увеличились потребности, в то время как бюджет на 2022 год сократился почти на 20 процентов, рассказала Кацпшак.

"Большинство жен даже не знают, чем занимается их муж, не знают об этом и друзья сотрудников разведки. Приходится лгать ради дела. Это сложно и обременительно. И компенсацией, безусловно, должны быть высокие зарплаты", – пожаловался Томаш Бронись, бывший сотрудник Агентства разведки.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 06:44
В Польше рассказали, как Украина "вонзила нож в спину" Венгрии
 
В миреУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала