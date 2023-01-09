Шольц поддержал президента Бразилии и осудил атаки протестующих
Канцлер Германии Шольц назвал действия протестующих в Бразилии атакой на демократию
© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии
БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил поддержку президенту Бразилии Луле да Силве и осудил протестующих, назвав их действия атакой на демократию.
"Ужасные кадры приходят к нам из Бразилии. Насильственные нападения на демократические институты - это атака на демократию, которую нельзя терпеть. Мы тесно поддерживаем президента Лулу да Силву и бразильцев", - написал Шольц в своем официальном аккаунте в Twitter.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.