https://ria.ru/20230109/sholts-1843600544.html

Шольц поддержал президента Бразилии и осудил атаки протестующих

Шольц поддержал президента Бразилии и осудил атаки протестующих - РИА Новости, 09.01.2023

Шольц поддержал президента Бразилии и осудил атаки протестующих

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил поддержку президенту Бразилии Луле да Силве и осудил протестующих, назвав их действия атакой на демократию. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:09

2023-01-09T11:09

2023-01-09T11:09

в мире

олаф шольц

бразилия

германия

луис инасиу лула да силва

захват правительственных зданий в бразилии

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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил поддержку президенту Бразилии Луле да Силве и осудил протестующих, назвав их действия атакой на демократию. "Ужасные кадры приходят к нам из Бразилии. Насильственные нападения на демократические институты - это атака на демократию, которую нельзя терпеть. Мы тесно поддерживаем президента Лулу да Силву и бразильцев", - написал Шольц в своем официальном аккаунте в Twitter. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230109/facebook-1843585868.html

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843572444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, бразилия, германия, луис инасиу лула да силва, захват правительственных зданий в бразилии