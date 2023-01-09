https://ria.ru/20230109/shatko-1843661188.html
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько - РИА Новости, 09.01.2023
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько, сообщается на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:42
2023-01-09T14:42
2023-01-09T14:42
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько, сообщается на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. Он служил в этом театре с 1984 года и был его директором с 1997 по 2012 годы.Зрители знают его по ролям в спектаклях "Шагал... Шагал...", "Дурочка", "Больница на краю света" и другим. Григория Ивановича похоронят 10 января на его родине — в агрогородке Раков Воложинского района Минской области.
https://ria.ru/20230108/erman-1843501889.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, белоруссия, минская область, театр
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Белоруссия, Минская область, Театр
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько
Заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько скончался в возрасте 63 лет