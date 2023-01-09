Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230109/shatko-1843661188.html
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько - РИА Новости, 09.01.2023
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько, сообщается на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:42
2023-01-09T14:42
культура
новости культуры
знаменитости
белоруссия
минская область
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843660601_0:444:1620:1355_1920x0_80_0_0_39fe92baf4c4675d0b2a6c1838b0ff73.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько, сообщается на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. Он служил в этом театре с 1984 года и был его директором с 1997 по 2012 годы.Зрители знают его по ролям в спектаклях "Шагал... Шагал...", "Дурочка", "Больница на краю света" и другим. Григория Ивановича похоронят 10 января на его родине — в агрогородке Раков Воложинского района Минской области.
https://ria.ru/20230108/erman-1843501889.html
белоруссия
минская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843660601_0:292:1620:1507_1920x0_80_0_0_aa5df4303174c47b7e8c4db200519651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости, белоруссия, минская область, театр
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Белоруссия, Минская область, Театр
14:42 09.01.2023
 
Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько

Заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько скончался в возрасте 63 лет

© Фото : Национальный академический драматический театр имени Якуба КоласаЗаслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько
Заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько, сообщается на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.
Он служил в этом театре с 1984 года и был его директором с 1997 по 2012 годы.
Зрители знают его по ролям в спектаклях "Шагал... Шагал...", "Дурочка", "Больница на краю света" и другим.
Григория Ивановича похоронят 10 января на его родине — в агрогородке Раков Воложинского района Минской области.
Леонид Эрман - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 16:23Культура
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник"
 
КультураНовости культурыЗнаменитостиБелоруссияМинская областьТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала