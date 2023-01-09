https://ria.ru/20230109/shatko-1843661188.html

Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько

Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько - РИА Новости, 09.01.2023

Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько

Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько, сообщается на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:42

2023-01-09T14:42

2023-01-09T14:42

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Умер заслуженный артист Республики Беларусь Григорий Шатько, сообщается на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. Он служил в этом театре с 1984 года и был его директором с 1997 по 2012 годы.Зрители знают его по ролям в спектаклях "Шагал... Шагал...", "Дурочка", "Больница на краю света" и другим. Григория Ивановича похоронят 10 января на его родине — в агрогородке Раков Воложинского района Минской области.

https://ria.ru/20230108/erman-1843501889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, белоруссия, минская область, театр