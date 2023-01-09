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В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов - РИА Новости, 09.01.2023
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В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов
В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов - РИА Новости, 09.01.2023
В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов
Генеральная прокуратура России с начала 2022 года потребовала удалить или ограничить доступ более чем к 3,1 тысячи интернет-ресурсов с предложениями о продаже... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура России с начала 2022 года потребовала удалить или ограничить доступ более чем к 3,1 тысячи интернет-ресурсов с предложениями о продаже поддельных документов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По информации Генпрокуратуры, сайты все чаще выступают средством совершения ряда правонарушений и преступлений, в том числе связанных с реализацией поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей. Так, зачастую такие интернет-ресурсы содержат предложения о продаже поддельных дипломов, свидетельств о повышении квалификации, удостоверений охранников, медицинских справок, трудовых книжек и иных документов. Кроме того, добавляется в релизе, в результате работы Генпрокуратуры и других ведомств, ограничен доступ и прекращено функционирование более 5 тысяч фишинговых сайтов.
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россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
15:24 09.01.2023
 
В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов

В России заблокировали более трех тысяч сайтов по продаже поддельных документов

CC0 / / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
CC0 / /
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура России с начала 2022 года потребовала удалить или ограничить доступ более чем к 3,1 тысячи интернет-ресурсов с предложениями о продаже поддельных документов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По информации Генпрокуратуры, сайты все чаще выступают средством совершения ряда правонарушений и преступлений, в том числе связанных с реализацией поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей. Так, зачастую такие интернет-ресурсы содержат предложения о продаже поддельных дипломов, свидетельств о повышении квалификации, удостоверений охранников, медицинских справок, трудовых книжек и иных документов.
"С начала 2022 года Генеральной прокуратурой РФ по результатам рассмотрения обращений, заявлений, уведомлений, а также после обнаружения органами прокуратуры подобной информации, в Роскомнадзор направлено 153 требования о принятии мер к ее удалению и (или) по ограничению доступа к более чем 3,1 тысячи ресурсов", - говорится в сообщении.
Кроме того, добавляется в релизе, в результате работы Генпрокуратуры и других ведомств, ограничен доступ и прекращено функционирование более 5 тысяч фишинговых сайтов.
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РоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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