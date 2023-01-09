https://ria.ru/20230109/sayty-1843681942.html

В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов

В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов - РИА Новости, 09.01.2023

В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов

Генеральная прокуратура России с начала 2022 года потребовала удалить или ограничить доступ более чем к 3,1 тысячи интернет-ресурсов с предложениями о продаже... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:24

2023-01-09T15:24

2023-01-09T15:24

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура России с начала 2022 года потребовала удалить или ограничить доступ более чем к 3,1 тысячи интернет-ресурсов с предложениями о продаже поддельных документов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По информации Генпрокуратуры, сайты все чаще выступают средством совершения ряда правонарушений и преступлений, в том числе связанных с реализацией поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей. Так, зачастую такие интернет-ресурсы содержат предложения о продаже поддельных дипломов, свидетельств о повышении квалификации, удостоверений охранников, медицинских справок, трудовых книжек и иных документов. Кроме того, добавляется в релизе, в результате работы Генпрокуратуры и других ведомств, ограничен доступ и прекращено функционирование более 5 тысяч фишинговых сайтов.

https://ria.ru/20220902/shengenskayazona-1813929911.html

россия

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2023

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Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)