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В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов
В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов - РИА Новости, 09.01.2023
В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов
Генеральная прокуратура России с начала 2022 года потребовала удалить или ограничить доступ более чем к 3,1 тысячи интернет-ресурсов с предложениями о продаже... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура России с начала 2022 года потребовала удалить или ограничить доступ более чем к 3,1 тысячи интернет-ресурсов с предложениями о продаже поддельных документов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По информации Генпрокуратуры, сайты все чаще выступают средством совершения ряда правонарушений и преступлений, в том числе связанных с реализацией поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей. Так, зачастую такие интернет-ресурсы содержат предложения о продаже поддельных дипломов, свидетельств о повышении квалификации, удостоверений охранников, медицинских справок, трудовых книжек и иных документов. Кроме того, добавляется в релизе, в результате работы Генпрокуратуры и других ведомств, ограничен доступ и прекращено функционирование более 5 тысяч фишинговых сайтов.
https://ria.ru/20220902/shengenskayazona-1813929911.html
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россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России заблокировали три тысячи сайтов по продаже поддельных документов
В России заблокировали более трех тысяч сайтов по продаже поддельных документов