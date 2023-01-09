https://ria.ru/20230109/sar-1843748635.html

Гутерреш призвал инвестировать в проекты раннего восстановления САР

Гутерреш призвал инвестировать в проекты раннего восстановления САР - РИА Новости, 09.01.2023

Гутерреш призвал инвестировать в проекты раннего восстановления САР

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал расширить гуманитарный доступ в Сирии как через механизм трансграничной доставки гумпомощи, так и через линии... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:43

2023-01-09T18:43

2023-01-09T18:43

в мире

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

сирия

турция

ирак

оон

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ООН, 9 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал расширить гуманитарный доступ в Сирии как через механизм трансграничной доставки гумпомощи, так и через линии соприкосновения, а также активнее инвестировать в проекты раннего восстановления, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. Ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию о продлении до 10 июля 2023 года механизма трансграничной доставки гумпомощи в САР. Генсек принял к сведению решение Совбеза. По его словам, от трансграничной доставки зависят жизни 4,1 миллиона человек на северо-западе Сирии. Как указал Дюжаррик, гуманитарные потребности в САР достигли самого высокого уровня с начала конфликта в 2011 году. "Гуманитарный доступ в Сирии, в том числе посредством трансграничных операций и операций по доставке гумпомощи через линии соприкосновения, должен быть расширен, а гуманитарная деятельность должна быть активизирована за счет инвестиций в проекты раннего восстановления", - привел Дюжаррик позицию Гутерреша. Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Десятого января 2023 года истекал срок работы единственного оставшегося (в рамках механизма) на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Сегодня его действие продлили на полгода.

https://ria.ru/20230105/doklad-1843185616.html

https://ria.ru/20230102/damask-1842785239.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

сирия

турция

ирак

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в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, сирия, турция, ирак, оон