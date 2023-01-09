https://ria.ru/20230109/samolety-1843667929.html
ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет
ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет - РИА Новости, 09.01.2023
ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет
Воздушно-космические силы уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета, говорится в ежедневном отчете Минобороны о ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:39
2023-01-09T14:39
2023-01-09T15:34
специальная военная операция на украине
россия
су-25
миг-29
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Воздушно-космические силы уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета, говорится в ежедневном отчете Минобороны о ходе спецоперации на Украине.Истребительная авиация сбила цели неподалеку от Ровного и Гродовки в Донецкой Народной Республике.Российским военным также удалось ликвидировать украинский вертолет Ми-8 возле Веролюбовки в ДНР.Всего с начала спецоперации Вооруженные силы уничтожили 367 самолетов и 200 вертолетов противника.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230109/sklady-1843671756.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, су-25, миг-29, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, владимир путин, ми-8 амтш, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, МиГ-29, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин, Ми-8 АМТШ, Донбасс
14:39 09.01.2023 (обновлено: 15:34 09.01.2023)
ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет
Минобороны: ВКС России сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29 и вертолет в ДНР