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ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/samolety-1843667929.html
ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет
ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет - РИА Новости, 09.01.2023
ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет
Воздушно-космические силы уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета, говорится в ежедневном отчете Минобороны о ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:39
2023-01-09T15:34
специальная военная операция на украине
россия
су-25
миг-29
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Воздушно-космические силы уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета, говорится в ежедневном отчете Минобороны о ходе спецоперации на Украине.Истребительная авиация сбила цели неподалеку от Ровного и Гродовки в Донецкой Народной Республике.Российским военным также удалось ликвидировать украинский вертолет Ми-8 возле Веролюбовки в ДНР.Всего с начала спецоперации Вооруженные силы уничтожили 367 самолетов и 200 вертолетов противника.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230109/sklady-1843671756.html
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россия
украина
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россия, су-25, миг-29, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, владимир путин, ми-8 амтш, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, МиГ-29, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин, Ми-8 АМТШ, Донбасс
14:39 09.01.2023 (обновлено: 15:34 09.01.2023)
 
ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет

Минобороны: ВКС России сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29 и вертолет в ДНР

© AP Photo / Alexander Ermochenko Украинский истребитель МИГ-29
Украинский истребитель МИГ-29 - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Украинский истребитель МИГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Воздушно-космические силы уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета, говорится в ежедневном отчете Минобороны о ходе спецоперации на Украине.
Истребительная авиация сбила цели неподалеку от Ровного и Гродовки в Донецкой Народной Республике.

"Сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины, — отметили в военном ведомстве.

Российским военным также удалось ликвидировать украинский вертолет Ми-8 возле Веролюбовки в ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 14:51Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили три украинских склада боеприпасов и вооружения
Всего с начала спецоперации Вооруженные силы уничтожили 367 самолетов и 200 вертолетов противника.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-25МиГ-29УкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииВладимир ПутинМи-8 АМТШДонбасс
 
 
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