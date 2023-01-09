https://ria.ru/20230109/samolety-1843667929.html

ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет

ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет - РИА Новости, 09.01.2023

ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет

Воздушно-космические силы уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета, говорится в ежедневном отчете Минобороны о ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:39

2023-01-09T14:39

2023-01-09T15:34

специальная военная операция на украине

россия

су-25

миг-29

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Воздушно-космические силы уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета, говорится в ежедневном отчете Минобороны о ходе спецоперации на Украине.Истребительная авиация сбила цели неподалеку от Ровного и Гродовки в Донецкой Народной Республике.Российским военным также удалось ликвидировать украинский вертолет Ми-8 возле Веролюбовки в ДНР.Всего с начала спецоперации Вооруженные силы уничтожили 367 самолетов и 200 вертолетов противника.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230109/sklady-1843671756.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

донбасс

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россия, су-25, миг-29, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, владимир путин, ми-8 амтш, донбасс