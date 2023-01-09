https://ria.ru/20230109/samolet-1843698707.html
Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО
Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023
Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО
Два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту вылетают в район поселка Каратайка Ненецкого округа, где жесткую посадку совершил самолет Аа-2 с... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:16
2023-01-09T16:16
2023-01-09T18:07
происшествия
ан-2
россия
ми-8 амтш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ненецкий автономный округ
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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту вылетают в район поселка Каратайка Ненецкого округа, где жесткую посадку совершил самолет Аа-2 с пассажирами на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа."Готовятся к вылету два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту... Каратайка находится далеко от Нарьян-Мара, лететь часа 2-2,5", - сказала собеседница агентства.По ее словам, о ЧП сообщил один из пассажиров самолета, который смог дозвониться до экстренных служб. По предварительной информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС России, при жесткой посадке самолета Ан-2 в НАО погибли два человека.Как сообщили местные власти, судно совершало рейс по маршруту Усть-Кара — Каратайка. На борту находилось 10 пассажиров и два члена экипажа. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, со слов пассажиров, посадка была "очень жесткой".
https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ан-2, россия, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ненецкий автономный округ
Происшествия, Ан-2, Россия, Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ненецкий автономный округ
16:16 09.01.2023 (обновлено: 18:07 09.01.2023)
Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО
Два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в Каратайке в НАО
МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту вылетают в район поселка Каратайка Ненецкого округа, где жесткую посадку совершил самолет Аа-2 с пассажирами на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.
"Готовятся к вылету два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту... Каратайка находится далеко от Нарьян-Мара, лететь часа 2-2,5", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, о ЧП сообщил один из пассажиров самолета, который смог дозвониться до экстренных служб. По предварительной информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС России, при жесткой посадке самолета Ан-2 в НАО погибли два человека.
Как сообщили местные власти, судно совершало рейс по маршруту Усть-Кара — Каратайка. На борту находилось 10 пассажиров и два члена экипажа. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, со слов пассажиров, посадка была "очень жесткой".