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Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023
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Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО
Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023
Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО
Два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту вылетают в район поселка Каратайка Ненецкого округа, где жесткую посадку совершил самолет Аа-2 с... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:16
2023-01-09T18:07
происшествия
ан-2
россия
ми-8 амтш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ненецкий автономный округ
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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту вылетают в район поселка Каратайка Ненецкого округа, где жесткую посадку совершил самолет Аа-2 с пассажирами на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа."Готовятся к вылету два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту... Каратайка находится далеко от Нарьян-Мара, лететь часа 2-2,5", - сказала собеседница агентства.По ее словам, о ЧП сообщил один из пассажиров самолета, который смог дозвониться до экстренных служб. По предварительной информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС России, при жесткой посадке самолета Ан-2 в НАО погибли два человека.Как сообщили местные власти, судно совершало рейс по маршруту Усть-Кара — Каратайка. На борту находилось 10 пассажиров и два члена экипажа. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, со слов пассажиров, посадка была "очень жесткой".
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россия
ненецкий автономный округ
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происшествия, ан-2, россия, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ненецкий автономный округ
Происшествия, Ан-2, Россия, Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ненецкий автономный округ
16:16 09.01.2023 (обновлено: 18:07 09.01.2023)
 
Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО

Два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в Каратайке в НАО

© МЧС РоссииСпасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. 9 января 2022
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. 9 января 2022
© МЧС России
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. 9 января 2022
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту вылетают в район поселка Каратайка Ненецкого округа, где жесткую посадку совершил самолет Аа-2 с пассажирами на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.
"Готовятся к вылету два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту... Каратайка находится далеко от Нарьян-Мара, лететь часа 2-2,5", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, о ЧП сообщил один из пассажиров самолета, который смог дозвониться до экстренных служб. По предварительной информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС России, при жесткой посадке самолета Ан-2 в НАО погибли два человека.
Как сообщили местные власти, судно совершало рейс по маршруту Усть-Кара — Каратайка. На борту находилось 10 пассажиров и два члена экипажа. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, со слов пассажиров, посадка была "очень жесткой".
Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Маган — Магадан, после приземления с открытой грузовой рампой - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 14:27
У летевшего в Магадан самолета при взлете открылся грузовой отсек
 
ПроисшествияАн-2РоссияМи-8 АМТШМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ненецкий автономный округ
 
 
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