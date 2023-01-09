https://ria.ru/20230109/samolet-1843698707.html

Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО

Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023

Два вертолета с медиками и спасателями вылетели в район ЧП с Ан-2 в НАО

Два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту вылетают в район поселка Каратайка Ненецкого округа, где жесткую посадку совершил самолет Аа-2 с... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:16

2023-01-09T16:16

2023-01-09T18:07

происшествия

ан-2

россия

ми-8 амтш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ненецкий автономный округ

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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту вылетают в район поселка Каратайка Ненецкого округа, где жесткую посадку совершил самолет Аа-2 с пассажирами на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа."Готовятся к вылету два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту... Каратайка находится далеко от Нарьян-Мара, лететь часа 2-2,5", - сказала собеседница агентства.По ее словам, о ЧП сообщил один из пассажиров самолета, который смог дозвониться до экстренных служб. По предварительной информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС России, при жесткой посадке самолета Ан-2 в НАО погибли два человека.Как сообщили местные власти, судно совершало рейс по маршруту Усть-Кара — Каратайка. На борту находилось 10 пассажиров и два члена экипажа. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, со слов пассажиров, посадка была "очень жесткой".

https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html

россия

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ан-2, россия, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ненецкий автономный округ