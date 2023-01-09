https://ria.ru/20230109/samolet-1843694960.html

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО - РИА Новости, 09.01.2023

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщили в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:05

2023-01-09T16:05

2023-01-09T18:13

ан-2

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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МУРМАНСК, 9 янв — РИА Новости. Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщили в Telegram-канале МЧС России.Кроме того, четверо находящихся на борту получили ранения.По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и десять пассажиров.Самолет садился в полярную ночь на неосвещенную площадку, отметили в объединенном авиаотряде округа.Сейчас проводится эвакуация пассажиров упавшего самолета. До этого сообщалось, что к месту инцидента направилась наземная группа спасателей на снегоходах.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что, со слов пострадавших, посадка была "очень жесткой".Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ан-2, ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия