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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО - РИА Новости, 09.01.2023
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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО - РИА Новости, 09.01.2023
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО
Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщили в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:05
2023-01-09T18:13
ан-2
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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МУРМАНСК, 9 янв — РИА Новости. Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщили в Telegram-канале МЧС России.Кроме того, четверо находящихся на борту получили ранения.По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и десять пассажиров.Самолет садился в полярную ночь на неосвещенную площадку, отметили в объединенном авиаотряде округа.Сейчас проводится эвакуация пассажиров упавшего самолета. До этого сообщалось, что к месту инцидента направилась наземная группа спасателей на снегоходах.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что, со слов пострадавших, посадка была "очень жесткой".Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
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ан-2, ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия
Ан-2, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Происшествия
16:05 09.01.2023 (обновлено: 18:13 09.01.2023)
 
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО

В Ненецком автономном округе около поселка Каратайка упал Ан-2, погибли два человека

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Ан-2. Архивное фото
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МУРМАНСК, 9 янв — РИА Новости. Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

"Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в десяти километрах от поселка Каратайка НАО. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. <...> Со слов пассажира по телефону, два человека погибли", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, четверо находящихся на борту получили ранения.
По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и десять пассажиров.
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Самолет садился в полярную ночь на неосвещенную площадку, отметили в объединенном авиаотряде округа.
Сейчас проводится эвакуация пассажиров упавшего самолета.
До этого сообщалось, что к месту инцидента направилась наземная группа спасателей на снегоходах.
"В аэропорту Нарьян-Мара готовы к вылету два вертолета со спасателями и медиками. Как только позволят метеоусловия, спасатели направятся к месту", — добавил губернатор НАО Юрий Бездудный.
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что, со слов пострадавших, посадка была "очень жесткой".
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Ан-2Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
 
 
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