https://ria.ru/20230109/sammit-1843780484.html

Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля

Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля - РИА Новости, 09.01.2023

Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля

Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля, сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T22:26

2023-01-09T22:26

2023-01-09T22:46

россия

африка

экономика

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля, сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.Ранее сообщалось, что саммит пройдет в Петербурге.Кроме того, утверждены даты крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий: Петербургский международный юридический форум (11–13 мая), Петербургский международный экономический форум (14–17 июня), Восточный экономический форум (5–6 сентября), Российская энергетическая неделя (11–13 октября), сообщил сайт."Страной-гостем ПМЭФ выступят ОАЭ", - добавил Стуглев.

https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html

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россия, африка, экономика, фонд "росконгресс"