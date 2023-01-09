https://ria.ru/20230109/sammit-1843780484.html
Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля
Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля - РИА Новости, 09.01.2023
Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля
Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля, сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T22:26
2023-01-09T22:26
2023-01-09T22:46
россия
африка
экономика
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля, сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.Ранее сообщалось, что саммит пройдет в Петербурге.Кроме того, утверждены даты крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий: Петербургский международный юридический форум (11–13 мая), Петербургский международный экономический форум (14–17 июня), Восточный экономический форум (5–6 сентября), Российская энергетическая неделя (11–13 октября), сообщил сайт."Страной-гостем ПМЭФ выступят ОАЭ", - добавил Стуглев.
https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html
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россия, африка, экономика, фонд "росконгресс"
Россия, Африка, Экономика, Фонд "Росконгресс"
22:26 09.01.2023 (обновлено: 22:46 09.01.2023)
Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля, сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"26-29 июля пройдет второй Саммит и Экономический форум Россия-Африка", - сообщил Стуглев, которого цитирует сайт "Росконгресса".
Ранее сообщалось, что саммит пройдет в Петербурге.
Кроме того, утверждены даты крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий: Петербургский международный юридический форум (11–13 мая), Петербургский международный экономический форум (14–17 июня), Восточный экономический форум (5–6 сентября), Российская энергетическая неделя (11–13 октября), сообщил сайт.
"Страной-гостем ПМЭФ
выступят ОАЭ", - добавил Стуглев.