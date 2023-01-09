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Некоторые дома в Рязани остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2023
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Некоторые дома в Рязани остались без отопления из-за аварии
Некоторые дома в Рязани остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2023
Некоторые дома в Рязани остались без отопления из-за аварии
Авария произошла на теплотрассе в Рязани, в результате чего отключено отопление и горячее водоснабжение на двух улицах, снижен режим подачи тепла в трех... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:28
2023-01-09T10:01
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Авария произошла на теплотрассе в Рязани, в результате чего отключено отопление и горячее водоснабжение на двух улицах, снижен режим подачи тепла в трех микрорайонах города, сообщила глава администрации Елена Сорокина."Сегодня рано утром произошла авария на сетях Дягилевской ТЭЦ. В связи с повреждением на теплотрассе по улице Интернациональная, дом 7а отключено отопление и горячее водоснабжение ряда домов по улицам Интернациональная и Станкозаводская, нарушен температурно-гидравлический режим в тепловых сетях в (микрорайонах - ред.) Недостоево, Приокском и Канищиве", - написала Сорокина в своем телеграм-канале.Она уточнила, что дежурная бригада Дягилевской ТЭЦ приступила к устранению аварийной ситуации, проводится откачка теплоносителя, после чего начнут земляные работы.Как сообщает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник в Рязани температура воздуха составляет минус 19 градусов.Как сообщила прокуратура региона, по предварительной информации, теплоснабжение отключено в 19 жилых домах, спортшколе и стоматологической поликлинике. По факту произошедшего прокуратурой Московского района Рязани организована проверка, в ходе которой "будет дана оценка действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг".
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происшествия, рязань
Происшествия, Рязань
08:28 09.01.2023 (обновлено: 10:01 09.01.2023)
 
Некоторые дома в Рязани остались без отопления из-за аварии

Дома на двух улицах в Рязани остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЛюди держат руки над батареей
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди держат руки над батареей. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Авария произошла на теплотрассе в Рязани, в результате чего отключено отопление и горячее водоснабжение на двух улицах, снижен режим подачи тепла в трех микрорайонах города, сообщила глава администрации Елена Сорокина.
"Сегодня рано утром произошла авария на сетях Дягилевской ТЭЦ. В связи с повреждением на теплотрассе по улице Интернациональная, дом 7а отключено отопление и горячее водоснабжение ряда домов по улицам Интернациональная и Станкозаводская, нарушен температурно-гидравлический режим в тепловых сетях в (микрорайонах - ред.) Недостоево, Приокском и Канищиве", - написала Сорокина в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что дежурная бригада Дягилевской ТЭЦ приступила к устранению аварийной ситуации, проводится откачка теплоносителя, после чего начнут земляные работы.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник в Рязани температура воздуха составляет минус 19 градусов.
Как сообщила прокуратура региона, по предварительной информации, теплоснабжение отключено в 19 жилых домах, спортшколе и стоматологической поликлинике. По факту произошедшего прокуратурой Московского района Рязани организована проверка, в ходе которой "будет дана оценка действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг".
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