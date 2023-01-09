https://ria.ru/20230109/ryazan-1843571482.html

Некоторые дома в Рязани остались без отопления из-за аварии

Некоторые дома в Рязани остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 09.01.2023

Некоторые дома в Рязани остались без отопления из-за аварии

Авария произошла на теплотрассе в Рязани, в результате чего отключено отопление и горячее водоснабжение на двух улицах, снижен режим подачи тепла в трех... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T08:28

2023-01-09T08:28

2023-01-09T10:01

происшествия

рязань

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РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Авария произошла на теплотрассе в Рязани, в результате чего отключено отопление и горячее водоснабжение на двух улицах, снижен режим подачи тепла в трех микрорайонах города, сообщила глава администрации Елена Сорокина."Сегодня рано утром произошла авария на сетях Дягилевской ТЭЦ. В связи с повреждением на теплотрассе по улице Интернациональная, дом 7а отключено отопление и горячее водоснабжение ряда домов по улицам Интернациональная и Станкозаводская, нарушен температурно-гидравлический режим в тепловых сетях в (микрорайонах - ред.) Недостоево, Приокском и Канищиве", - написала Сорокина в своем телеграм-канале.Она уточнила, что дежурная бригада Дягилевской ТЭЦ приступила к устранению аварийной ситуации, проводится откачка теплоносителя, после чего начнут земляные работы.Как сообщает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник в Рязани температура воздуха составляет минус 19 градусов.Как сообщила прокуратура региона, по предварительной информации, теплоснабжение отключено в 19 жилых домах, спортшколе и стоматологической поликлинике. По факту произошедшего прокуратурой Московского района Рязани организована проверка, в ходе которой "будет дана оценка действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг".

https://ria.ru/20230108/moroz-1843442340.html

рязань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязань