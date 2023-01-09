https://ria.ru/20230109/rubl-1843588733.html

Рубль сильно вырос к доллару

Рубль сильно вырос к доллару - РИА Новости, 09.01.2023

Рубль сильно вырос к доллару

Курс рубля усилил рост к доллару и стал расти против юаня и евро: доллар упал ниже 71 рубля, впервые с середины прошлой недели, юань торгуется в районе 10,4... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:27

2023-01-09T10:27

2023-01-09T11:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

рубль

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Курс рубля усилил рост к доллару и стал расти против юаня и евро: доллар упал ниже 71 рубля, впервые с середины прошлой недели, юань торгуется в районе 10,4 рубля, евро – около 75,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.03 мск падает на 1,25 рубля, до 70,87 рубля, юаня - снижается на 2 копейки, до 10,42 рубля, евро - теряет 70 копеек, опускаясь до 75,47 рубля.Объем торгов юанем составляет 14,6 миллиарда рублей, долларом – 18,1 миллиарда, евро – 9,1 миллиарда рублей.Рубль начал полноценную рабочую неделю с укрепления, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая"."На этой неделе крупные экспортеры должны начать продажу накопленной за праздники валютной выручки, а инвесторы - продавать купленные для хеджа доллары, что будет способствовать росту курса рубля. Однако у нас есть подозрения, что на рынке присутствует очень мощный продавец рублей. Пока его цели и задачи непонятны, но именно он будет формировать курс российской валюты", - добавляет он.В понедельник ожидается постепенное восстановление торговой активности и рост волатильности на российском валютном рынке, рассчитывает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Полагаем, что рубль может частично отыграть свои позиции ввиду активизации продажи экспортерами валюты на рынке, ориентируемся на диапазон 70,5-72,5 рубля за доллар в рамках сегодняшних торгов", - заключает он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, рубль