https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html
В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана*
В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана* - РИА Новости, 09.01.2023
В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана*
Барельеф бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* установили в здании мэрии ради исторической справедливости, объяснили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:20
2023-01-09T17:20
2023-01-09T17:26
александр высокинский
евгений ройзман
екатеринбург
россия
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Барельеф бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* установили в здании мэрии ради исторической справедливости, объяснили РИА Новости в пресс-службе городской администрации в понедельник. "На третьем этаже администрации Екатеринбурга размещена галерея барельефов всех глав города за 300-летнию историю уральской столицы. В юбилейный год она дополнена барельефами еще двух градоначальников - Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского. Они были главами Екатеринбурга с 2013-го по 2018-й и с 2019-го по 2020 год соответственно", – сказала собеседница агентства. В ведомстве пояснили, что увековечивание Ройзмана* и Высокинского произошло на днях и необходимо было для восстановления исторической справедливости – до этого в галерее не хватало вышеназванных градоначальников. На вопрос РИА Новости, почему ранее не получилось "добавить в коллекцию" недостающих двух экс-мэров, в пресс-службе затруднились ответить.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр высокинский, евгений ройзман, екатеринбург, россия, общество
Александр Высокинский, Евгений Ройзман, Екатеринбург, Россия, Общество
17:20 09.01.2023 (обновлено: 17:26 09.01.2023)
В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана*
В мэрии Екатеринбурга установили барельеф бывшего главы города Евгения Ройзмана
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Барельеф бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* установили в здании мэрии ради исторической справедливости, объяснили РИА Новости в пресс-службе городской администрации в понедельник.
"На третьем этаже администрации Екатеринбурга размещена галерея барельефов всех глав города за 300-летнию историю уральской столицы. В юбилейный год она дополнена барельефами еще двух градоначальников - Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского
. Они были главами Екатеринбурга с 2013-го по 2018-й и с 2019-го по 2020 год соответственно", – сказала собеседница агентства.
В ведомстве пояснили, что увековечивание Ройзмана* и Высокинского произошло на днях и необходимо было для восстановления исторической справедливости – до этого в галерее не хватало вышеназванных градоначальников. На вопрос РИА Новости, почему ранее не получилось "добавить в коллекцию" недостающих двух экс-мэров, в пресс-службе затруднились ответить.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента