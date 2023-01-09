https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html

В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана*

В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана* - РИА Новости, 09.01.2023

В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана*

Барельеф бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* установили в здании мэрии ради исторической справедливости, объяснили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:20

2023-01-09T17:20

2023-01-09T17:26

александр высокинский

евгений ройзман

екатеринбург

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/70/1549897028_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_7dab3bb67a89a1453733418c3e5abd46.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Барельеф бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* установили в здании мэрии ради исторической справедливости, объяснили РИА Новости в пресс-службе городской администрации в понедельник. "На третьем этаже администрации Екатеринбурга размещена галерея барельефов всех глав города за 300-летнию историю уральской столицы. В юбилейный год она дополнена барельефами еще двух градоначальников - Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского. Они были главами Екатеринбурга с 2013-го по 2018-й и с 2019-го по 2020 год соответственно", – сказала собеседница агентства. В ведомстве пояснили, что увековечивание Ройзмана* и Высокинского произошло на днях и необходимо было для восстановления исторической справедливости – до этого в галерее не хватало вышеназванных градоначальников. На вопрос РИА Новости, почему ранее не получилось "добавить в коллекцию" недостающих двух экс-мэров, в пресс-службе затруднились ответить.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230109/pinok-1843631032.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр высокинский, евгений ройзман, екатеринбург, россия, общество