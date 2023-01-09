03:54 09.01.2023 (обновлено: 04:48 09.01.2023)
США и Европе предрекли дикие потери при войне с Россией и ее союзниками
Atlantico: Запад не в состоянии победить Россию и ее союзников в случае войны
Российские военные рядом с РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запад проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками, заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью Atlantico.
"НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу", — предположил Дини.
Чтобы это предотвратить, нужно остановить "враждебное наступление" Москвы и ее единомышленников, считает он.
Эксперт предположил, что при поражении западного блока возникнет настоящий многополярный мир. В таком случае к власти придут страны с настоящей демократией, а не старые ведущие мировые державы, добавил собеседник издания.
Ко всему прочему, страны НАТО передали Украине большую часть своего вооружения, и многие мировые лидеры призвали к увеличению военного финансирования Украины. В случае столкновения с Россией Западу придется в срочном порядке восстанавливать арсенал, что отнимет очень много времени и средств, спрогнозировал Дини.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.