https://ria.ru/20230109/rossiya-1843558875.html

США и Европе предрекли дикие потери при войне с Россией и ее союзниками

США и Европе предрекли дикие потери при войне с Россией и ее союзниками - РИА Новости, 09.01.2023

США и Европе предрекли дикие потери при войне с Россией и ее союзниками

Запад проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками, заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью Atlantico. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T03:54

2023-01-09T03:54

2023-01-09T04:48

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запад проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками, заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью Atlantico.Чтобы это предотвратить, нужно остановить "враждебное наступление" Москвы и ее единомышленников, считает он.Эксперт предположил, что при поражении западного блока возникнет настоящий многополярный мир. В таком случае к власти придут страны с настоящей демократией, а не старые ведущие мировые державы, добавил собеседник издания.Ко всему прочему, страны НАТО передали Украине большую часть своего вооружения, и многие мировые лидеры призвали к увеличению военного финансирования Украины. В случае столкновения с Россией Западу придется в срочном порядке восстанавливать арсенал, что отнимет очень много времени и средств, спрогнозировал Дини.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230107/polsha-1843402354.html

https://ria.ru/20230109/germaniya-1843551177.html

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цены на нефть, россия, сша, украина, нато