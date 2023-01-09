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США и Европе предрекли дикие потери при войне с Россией и ее союзниками - РИА Новости, 09.01.2023
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США и Европе предрекли дикие потери при войне с Россией и ее союзниками
США и Европе предрекли дикие потери при войне с Россией и ее союзниками - РИА Новости, 09.01.2023
США и Европе предрекли дикие потери при войне с Россией и ее союзниками
Запад проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками, заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью Atlantico. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T03:54
2023-01-09T04:48
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запад проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками, заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью Atlantico.Чтобы это предотвратить, нужно остановить "враждебное наступление" Москвы и ее единомышленников, считает он.Эксперт предположил, что при поражении западного блока возникнет настоящий многополярный мир. В таком случае к власти придут страны с настоящей демократией, а не старые ведущие мировые державы, добавил собеседник издания.Ко всему прочему, страны НАТО передали Украине большую часть своего вооружения, и многие мировые лидеры призвали к увеличению военного финансирования Украины. В случае столкновения с Россией Западу придется в срочном порядке восстанавливать арсенал, что отнимет очень много времени и средств, спрогнозировал Дини.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230107/polsha-1843402354.html
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цены на нефть, россия, сша, украина, нато
Цены на нефть, Россия, США, Украина, НАТО
03:54 09.01.2023 (обновлено: 04:48 09.01.2023)
 
США и Европе предрекли дикие потери при войне с Россией и ее союзниками

Atlantico: Запад не в состоянии победить Россию и ее союзников в случае войны

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРоссийские военные рядом с РСЗО "Град"
Российские военные рядом с РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военные рядом с РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запад проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками, заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью Atlantico.

"НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу", — предположил Дини.

Чтобы это предотвратить, нужно остановить "враждебное наступление" Москвы и ее единомышленников, считает он.
Эксперт предположил, что при поражении западного блока возникнет настоящий многополярный мир. В таком случае к власти придут страны с настоящей демократией, а не старые ведущие мировые державы, добавил собеседник издания.
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Ко всему прочему, страны НАТО передали Украине большую часть своего вооружения, и многие мировые лидеры призвали к увеличению военного финансирования Украины. В случае столкновения с Россией Западу придется в срочном порядке восстанавливать арсенал, что отнимет очень много времени и средств, спрогнозировал Дини.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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