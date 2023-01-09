https://ria.ru/20230109/reys-1843762919.html
Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине
Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине - РИА Новости, 09.01.2023
Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине
Летевший из Москвы самолет авиакомпании Azur Air проверяют в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T20:04
2023-01-09T20:04
2023-01-09T20:07
туризм
индия
москва
гоа
туризм
новости - туризм
в мире
azur air
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cce67126fc980d064292144bc35ce797.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв – РИА Новости. Летевший из Москвы самолет авиакомпании Azur Air проверяют в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщил РИА Новости источник в минавиации Индии."Борт совершил посадку в штате Гуджарат. Ведется проверка", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что самолет совершал рейс по маршруту Москва - Гоа.
https://ria.ru/20221028/bomba-1827668093.html
индия
москва
гоа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_f80f8c1c6198a4c95ed6d7533b9641e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, москва, гоа, туризм, новости - туризм, в мире, azur air
Туризм, Индия, Москва, Гоа, Туризм, Новости - Туризм, В мире, Azur Air
20:04 09.01.2023 (обновлено: 20:07 09.01.2023)
Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине
Рейс Azur Air Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о взрывном устройстве