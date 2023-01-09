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Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине - РИА Новости, 09.01.2023
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Туризм
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Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине
Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине - РИА Новости, 09.01.2023
Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине
Летевший из Москвы самолет авиакомпании Azur Air проверяют в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T20:04
2023-01-09T20:07
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azur air
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв – РИА Новости. Летевший из Москвы самолет авиакомпании Azur Air проверяют в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщил РИА Новости источник в минавиации Индии."Борт совершил посадку в штате Гуджарат. Ведется проверка", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что самолет совершал рейс по маршруту Москва - Гоа.
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индия, москва, гоа, туризм, новости - туризм, в мире, azur air
Туризм, Индия, Москва, Гоа, Туризм, Новости - Туризм, В мире, Azur Air
20:04 09.01.2023 (обновлено: 20:07 09.01.2023)
 
Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине

Рейс Azur Air Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о взрывном устройстве

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв – РИА Новости. Летевший из Москвы самолет авиакомпании Azur Air проверяют в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщил РИА Новости источник в минавиации Индии.
"Борт совершил посадку в штате Гуджарат. Ведется проверка", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что самолет совершал рейс по маршруту Москва - Гоа.
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