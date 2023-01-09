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Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине

Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине - РИА Новости, 09.01.2023

Источник: рейс Москва — Гоа экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине

Летевший из Москвы самолет авиакомпании Azur Air проверяют в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:04

2023-01-09T20:04

2023-01-09T20:07

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв – РИА Новости. Летевший из Москвы самолет авиакомпании Azur Air проверяют в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщил РИА Новости источник в минавиации Индии."Борт совершил посадку в штате Гуджарат. Ведется проверка", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что самолет совершал рейс по маршруту Москва - Гоа.

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