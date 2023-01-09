https://ria.ru/20230109/ravvin-1843732861.html

Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию

Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию - РИА Новости, 09.01.2023

Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию

Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта к евреям покинуть Россию не влияют на работу Московской еврейской религиозной организации (МЕРО) и... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:51

2023-01-09T17:51

2023-01-09T17:51

религия

пинхас гольдшмидт

россия

москва

украина

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта к евреям покинуть Россию не влияют на работу Московской еврейской религиозной организации (МЕРО) и на жизнь прихожан синагог, заявила РИА Новости пресс-секретарь МЕРО Ольга Есаулова. В конце декабря Гольдшмидт в интервью британской газете Guardian призвал евреев покинуть Россию из-за спецоперации. По его мнению, с февраля Россию покинули от 25 до 30% евреев, также они покидают Украину, уезжая в качестве беженцев в Германию, Австрию и Румынию. "Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта о необходимости евреям выехать из России – это его позиция, которую он считает нужным озвучивать. На нашу организацию это не влияет. Еврейская жизнь в Москве продолжается, и наши раввины работают именно для этого. Как слова рава Гольдшмидта влияют на каждого отдельного еврея страны, я не знаю, такой статистикой мы не располагаем", - сказала Есаулова. По ее словам, еврейская община не станет оценивать корректность высказываний и призывов к бегству евреев из РФ. "Сложно сказать, влияют ли слова раввина на отток евреев из страны. Осторожно предположу, что для того, чтобы начать жизнь в новой стране, недостаточно одобрения или поддержки авторитетной фигуры в медийном поле", - отметила пресс-секретарь МЕРО. Есаулова добавила, что, поскольку Гольдшмидт больше не работает в МЕРО, данная религиозная организация не несет ответственность за его позицию и не считает нужным ее комментировать. "Убеждена, что каждый сам может решить для себя, как поступить – уезжать или нет, прислушиваться к словам раввина или нет", - заключила Есаулова. В июле 2022 года Гольдшмидт, служивший в Московской хоральной синагоге, ушел с поста главного раввина Москвы по истечении контракта и находится в Израиле.

https://ria.ru/20221220/ravvin-1839868120.html

https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html

https://ria.ru/20210719/goldshmidt-1741814127.html

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пинхас гольдшмидт, россия, москва, украина