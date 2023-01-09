https://ria.ru/20230109/ravvin-1843732861.html
Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию
Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию - РИА Новости, 09.01.2023
Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию
Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта к евреям покинуть Россию не влияют на работу Московской еврейской религиозной организации (МЕРО) и... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:51
2023-01-09T17:51
2023-01-09T17:51
религия
пинхас гольдшмидт
россия
москва
украина
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта к евреям покинуть Россию не влияют на работу Московской еврейской религиозной организации (МЕРО) и на жизнь прихожан синагог, заявила РИА Новости пресс-секретарь МЕРО Ольга Есаулова. В конце декабря Гольдшмидт в интервью британской газете Guardian призвал евреев покинуть Россию из-за спецоперации. По его мнению, с февраля Россию покинули от 25 до 30% евреев, также они покидают Украину, уезжая в качестве беженцев в Германию, Австрию и Румынию. "Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта о необходимости евреям выехать из России – это его позиция, которую он считает нужным озвучивать. На нашу организацию это не влияет. Еврейская жизнь в Москве продолжается, и наши раввины работают именно для этого. Как слова рава Гольдшмидта влияют на каждого отдельного еврея страны, я не знаю, такой статистикой мы не располагаем", - сказала Есаулова. По ее словам, еврейская община не станет оценивать корректность высказываний и призывов к бегству евреев из РФ. "Сложно сказать, влияют ли слова раввина на отток евреев из страны. Осторожно предположу, что для того, чтобы начать жизнь в новой стране, недостаточно одобрения или поддержки авторитетной фигуры в медийном поле", - отметила пресс-секретарь МЕРО. Есаулова добавила, что, поскольку Гольдшмидт больше не работает в МЕРО, данная религиозная организация не несет ответственность за его позицию и не считает нужным ее комментировать. "Убеждена, что каждый сам может решить для себя, как поступить – уезжать или нет, прислушиваться к словам раввина или нет", - заключила Есаулова. В июле 2022 года Гольдшмидт, служивший в Московской хоральной синагоге, ушел с поста главного раввина Москвы по истечении контракта и находится в Израиле.
https://ria.ru/20221220/ravvin-1839868120.html
https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html
https://ria.ru/20210719/goldshmidt-1741814127.html
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пинхас гольдшмидт, россия, москва, украина
Религия, Пинхас Гольдшмидт, Россия, Москва, Украина
Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию
В Московской общине отреагировали на призыв раввина Гольдшмитда покинуть Россию
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта к евреям покинуть Россию не влияют на работу Московской еврейской религиозной организации (МЕРО) и на жизнь прихожан синагог, заявила РИА Новости пресс-секретарь МЕРО Ольга Есаулова.
В конце декабря Гольдшмидт в интервью британской газете Guardian призвал
евреев покинуть Россию из-за спецоперации. По его мнению, с февраля Россию покинули от 25 до 30% евреев, также они покидают Украину
, уезжая в качестве беженцев в Германию
, Австрию
и Румынию
.
"Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта о необходимости евреям выехать из России – это его позиция, которую он считает нужным озвучивать. На нашу организацию это не влияет. Еврейская жизнь в Москве продолжается, и наши раввины работают именно для этого. Как слова рава Гольдшмидта влияют на каждого отдельного еврея страны, я не знаю, такой статистикой мы не располагаем", - сказала Есаулова.
По ее словам, еврейская община не станет оценивать корректность высказываний и призывов к бегству евреев из РФ. "Сложно сказать, влияют ли слова раввина на отток евреев из страны. Осторожно предположу, что для того, чтобы начать жизнь в новой стране, недостаточно одобрения или поддержки авторитетной фигуры в медийном поле", - отметила пресс-секретарь МЕРО.
Есаулова добавила, что, поскольку Гольдшмидт больше не работает в МЕРО, данная религиозная организация не несет ответственность за его позицию и не считает нужным ее комментировать.
"Убеждена, что каждый сам может решить для себя, как поступить – уезжать или нет, прислушиваться к словам раввина или нет", - заключила Есаулова.
В июле 2022 года Гольдшмидт, служивший в Московской хоральной синагоге, ушел с поста главного раввина Москвы по истечении контракта и находится в Израиле
.