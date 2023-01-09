Рейтинг@Mail.ru
Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230109/ravvin-1843732861.html
Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию
Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию - РИА Новости, 09.01.2023
Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию
Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта к евреям покинуть Россию не влияют на работу Московской еврейской религиозной организации (МЕРО) и... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:51
2023-01-09T17:51
религия
пинхас гольдшмидт
россия
москва
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142038/25/1420382569_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_e0915e66dcc3f00e6a37689330ca9c7e.jpg
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта к евреям покинуть Россию не влияют на работу Московской еврейской религиозной организации (МЕРО) и на жизнь прихожан синагог, заявила РИА Новости пресс-секретарь МЕРО Ольга Есаулова. В конце декабря Гольдшмидт в интервью британской газете Guardian призвал евреев покинуть Россию из-за спецоперации. По его мнению, с февраля Россию покинули от 25 до 30% евреев, также они покидают Украину, уезжая в качестве беженцев в Германию, Австрию и Румынию. "Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта о необходимости евреям выехать из России – это его позиция, которую он считает нужным озвучивать. На нашу организацию это не влияет. Еврейская жизнь в Москве продолжается, и наши раввины работают именно для этого. Как слова рава Гольдшмидта влияют на каждого отдельного еврея страны, я не знаю, такой статистикой мы не располагаем", - сказала Есаулова. По ее словам, еврейская община не станет оценивать корректность высказываний и призывов к бегству евреев из РФ. "Сложно сказать, влияют ли слова раввина на отток евреев из страны. Осторожно предположу, что для того, чтобы начать жизнь в новой стране, недостаточно одобрения или поддержки авторитетной фигуры в медийном поле", - отметила пресс-секретарь МЕРО. Есаулова добавила, что, поскольку Гольдшмидт больше не работает в МЕРО, данная религиозная организация не несет ответственность за его позицию и не считает нужным ее комментировать. "Убеждена, что каждый сам может решить для себя, как поступить – уезжать или нет, прислушиваться к словам раввина или нет", - заключила Есаулова. В июле 2022 года Гольдшмидт, служивший в Московской хоральной синагоге, ушел с поста главного раввина Москвы по истечении контракта и находится в Израиле.
https://ria.ru/20221220/ravvin-1839868120.html
https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html
https://ria.ru/20210719/goldshmidt-1741814127.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142038/25/1420382569_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_b48647026cfec772e1b6e8a75c329396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пинхас гольдшмидт, россия, москва, украина
Религия, Пинхас Гольдшмидт, Россия, Москва, Украина
17:51 09.01.2023
 
Евреи отреагировали на призывы экс-раввина столицы покинуть Россию

В Московской общине отреагировали на призыв раввина Гольдшмитда покинуть Россию

© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в медиабанкСлужба в Большой хоральной синагоге
Служба в Большой хоральной синагоге - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта к евреям покинуть Россию не влияют на работу Московской еврейской религиозной организации (МЕРО) и на жизнь прихожан синагог, заявила РИА Новости пресс-секретарь МЕРО Ольга Есаулова.
В конце декабря Гольдшмидт в интервью британской газете Guardian призвал евреев покинуть Россию из-за спецоперации. По его мнению, с февраля Россию покинули от 25 до 30% евреев, также они покидают Украину, уезжая в качестве беженцев в Германию, Австрию и Румынию.
Раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 08:00Религия
Раввин Борода: на горестное событие надо отвечать благими поступками
"Призывы бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта о необходимости евреям выехать из России – это его позиция, которую он считает нужным озвучивать. На нашу организацию это не влияет. Еврейская жизнь в Москве продолжается, и наши раввины работают именно для этого. Как слова рава Гольдшмидта влияют на каждого отдельного еврея страны, я не знаю, такой статистикой мы не располагаем", - сказала Есаулова.
По ее словам, еврейская община не станет оценивать корректность высказываний и призывов к бегству евреев из РФ. "Сложно сказать, влияют ли слова раввина на отток евреев из страны. Осторожно предположу, что для того, чтобы начать жизнь в новой стране, недостаточно одобрения или поддержки авторитетной фигуры в медийном поле", - отметила пресс-секретарь МЕРО.
Московский еврейский общинный центр - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября 2022, 16:03Религия
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что"
Есаулова добавила, что, поскольку Гольдшмидт больше не работает в МЕРО, данная религиозная организация не несет ответственность за его позицию и не считает нужным ее комментировать.
"Убеждена, что каждый сам может решить для себя, как поступить – уезжать или нет, прислушиваться к словам раввина или нет", - заключила Есаулова.
В июле 2022 года Гольдшмидт, служивший в Московской хоральной синагоге, ушел с поста главного раввина Москвы по истечении контракта и находится в Израиле.
Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на вручении премии CER Prize - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля 2021, 12:00Религия
Раввин Пинхас Гольдшмидт: евреи могут уйти из Европы
 
РелигияПинхас ГольдшмидтРоссияМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала