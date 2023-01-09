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Депутат Рады, заподозренный в наличии российского паспорта, сложил мандат - РИА Новости, 09.01.2023
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Депутат Рады, заподозренный в наличии российского паспорта, сложил мандат
Депутат Рады, заподозренный в наличии российского паспорта, сложил мандат - РИА Новости, 09.01.2023
Депутат Рады, заподозренный в наличии российского паспорта, сложил мандат
Депутат Верховной рады Украины Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, написал заявление о сложении мандата, заявил в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:18
2023-01-09T14:32
в мире
андрей аксенов
украина
верховная рада украины
россия
доброполье (город)
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, написал заявление о сложении мандата, заявил в понедельник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. "Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Это тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания депутатом", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По словам Гончаренко, Аксенов был мэром города Доброполье на подконтрольной Киеву территории ДНР, а также представителем партии "Порядок". Он также одержал победу на довыборах в парламент в 50-м округе, состоявшихся 28 марта 2021 года. "Как вообще человек, который имел российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог там быть 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр", - подчеркнул Гончаренко. В марте 2021 года глава службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что ведомство проверяет информацию о наличии российского гражданства у мэра Доброполья Андрея Аксенова. Ранее украинские СМИ писали, что Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, якобы принимал участие в организации референдума в Донбассе. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ также сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России.
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россия
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в мире, андрей аксенов, украина, верховная рада украины, россия, доброполье (город)
В мире, Андрей Аксенов, Украина, Верховная Рада Украины, Россия, Доброполье (город)
14:18 09.01.2023 (обновлено: 14:32 09.01.2023)
 
Депутат Рады, заподозренный в наличии российского паспорта, сложил мандат

Депутат Рады Аксенов, у которого подозревали российское гражданство, сложил мандат

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, написал заявление о сложении мандата, заявил в понедельник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
"Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Это тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания депутатом", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По словам Гончаренко, Аксенов был мэром города Доброполье на подконтрольной Киеву территории ДНР, а также представителем партии "Порядок". Он также одержал победу на довыборах в парламент в 50-м округе, состоявшихся 28 марта 2021 года.
"Как вообще человек, который имел российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог там быть 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр", - подчеркнул Гончаренко.
В марте 2021 года глава службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что ведомство проверяет информацию о наличии российского гражданства у мэра Доброполья Андрея Аксенова. Ранее украинские СМИ писали, что Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, якобы принимал участие в организации референдума в Донбассе. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ также сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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В Раде предложили уголовно наказывать за получение российского паспорта
 
В миреАндрей АксеновУкраинаВерховная Рада УкраиныРоссияДоброполье (город)
 
 
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