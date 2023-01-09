https://ria.ru/20230109/rada-1843659498.html

Депутат Рады, заподозренный в наличии российского паспорта, сложил мандат

Депутат Рады, заподозренный в наличии российского паспорта, сложил мандат - РИА Новости, 09.01.2023

Депутат Рады, заподозренный в наличии российского паспорта, сложил мандат

Депутат Верховной рады Украины Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, написал заявление о сложении мандата, заявил в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:18

2023-01-09T14:18

2023-01-09T14:32

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, написал заявление о сложении мандата, заявил в понедельник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. "Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Это тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания депутатом", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По словам Гончаренко, Аксенов был мэром города Доброполье на подконтрольной Киеву территории ДНР, а также представителем партии "Порядок". Он также одержал победу на довыборах в парламент в 50-м округе, состоявшихся 28 марта 2021 года. "Как вообще человек, который имел российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог там быть 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр", - подчеркнул Гончаренко. В марте 2021 года глава службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что ведомство проверяет информацию о наличии российского гражданства у мэра Доброполья Андрея Аксенова. Ранее украинские СМИ писали, что Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, якобы принимал участие в организации референдума в Донбассе. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ также сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России.

https://ria.ru/20220920/otvetstvennost-1818251412.html

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Кирилл Волков

в мире, андрей аксенов, украина, верховная рада украины, россия, доброполье (город)