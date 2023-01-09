https://ria.ru/20230109/pytki-1843650793.html

Российские военные рассказали о пытках в украинском плену

Российские военные рассказали о пытках в украинском плену - РИА Новости, 09.01.2023

Российские военные рассказали о пытках в украинском плену

Российские военные, которые находились в плену на Украине, рассказали следователям СК РФ о пытках и издевательствах - от избиения ногами и руками до применения... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:51

2023-01-09T13:51

2023-01-09T14:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские военные, которые находились в плену на Украине, рассказали следователям СК РФ о пытках и издевательствах - от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки. "Били и задавали вопросы. Били ногами в районе ребер, кулаком по лицу, ногами по ногам. Кто бил - не знаю, не видел, потому что на голову был надет мусорный пакет", - рассказал один из освобожденных из украинского плена военный. Видео опубликовано в телеграм-канале СК РФ. Другой российский военный рассказал, что его в плену избивали выходцы из "Азова"*. "Кто бил - не видел, потому что был в маске с завязанными скотчем глазами. Была применена физическая сила резиновой дубинкой, отбиты все колени. У очень многих [других пленных] поломаны пальцы ног. Затем били по голове, не слышит ухо правое, плохо видит глаз правый. Затем применялись пытки током в течение 10 суток", - сказал мужчина. В эти же десять дней, по его словам, российских пленным морили голодом и не давали спать - эта пытка, депривация сна, известна с давних времен.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20221221/pytki-1840365494.html

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Российские военные о пытках в украинском плену. Кадры СК РФ Следственный комитет Российской Федерации зафиксировал очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине 2023-01-09T13:51 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире