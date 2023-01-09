https://ria.ru/20230109/pytki-1843650793.html
Российские военные рассказали о пытках в украинском плену
Российские военные рассказали о пытках в украинском плену - РИА Новости, 09.01.2023
Российские военные рассказали о пытках в украинском плену
Российские военные, которые находились в плену на Украине, рассказали следователям СК РФ о пытках и издевательствах - от избиения ногами и руками до применения... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:51
2023-01-09T13:51
2023-01-09T14:16
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские военные, которые находились в плену на Украине, рассказали следователям СК РФ о пытках и издевательствах - от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки. "Били и задавали вопросы. Били ногами в районе ребер, кулаком по лицу, ногами по ногам. Кто бил - не знаю, не видел, потому что на голову был надет мусорный пакет", - рассказал один из освобожденных из украинского плена военный. Видео опубликовано в телеграм-канале СК РФ. Другой российский военный рассказал, что его в плену избивали выходцы из "Азова"*. "Кто бил - не видел, потому что был в маске с завязанными скотчем глазами. Была применена физическая сила резиновой дубинкой, отбиты все колени. У очень многих [других пленных] поломаны пальцы ног. Затем били по голове, не слышит ухо правое, плохо видит глаз правый. Затем применялись пытки током в течение 10 суток", - сказал мужчина. В эти же десять дней, по его словам, российских пленным морили голодом и не давали спать - эта пытка, депривация сна, известна с давних времен.* Организация признана террористической и запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные о пытках в украинском плену. Кадры СК РФ
Следственный комитет Российской Федерации зафиксировал очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине
2023-01-09T13:51
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
13:51 09.01.2023 (обновлено: 14:16 09.01.2023)
Российские военные рассказали о пытках в украинском плену
Российские военные рассказали о пытках и издевательствах в украинском плену
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Российские военные, которые находились в плену на Украине, рассказали
следователям СК РФ о пытках и издевательствах - от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки.
"Били и задавали вопросы. Били ногами в районе ребер, кулаком по лицу, ногами по ногам. Кто бил - не знаю, не видел, потому что на голову был надет мусорный пакет", - рассказал один из освобожденных из украинского плена военный. Видео опубликовано в телеграм-канале СК РФ.
Другой российский военный рассказал, что его в плену избивали выходцы из "Азова"*.
"Кто бил - не видел, потому что был в маске с завязанными скотчем глазами. Была применена физическая сила резиновой дубинкой, отбиты все колени. У очень многих [других пленных] поломаны пальцы ног. Затем били по голове, не слышит ухо правое, плохо видит глаз правый. Затем применялись пытки током в течение 10 суток", - сказал мужчина.
В эти же десять дней, по его словам, российских пленным морили голодом и не давали спать - эта пытка, депривация сна, известна с давних времен.
* Организация признана террористической и запрещена в России