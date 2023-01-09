https://ria.ru/20230109/pvo-1843667831.html

Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО

Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО - РИА Новости, 09.01.2023

Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО

Российские системы ПВО уничтожили 8 украинских беспилотников, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:45

2023-01-09T14:45

2023-01-09T14:53

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили 8 украинских беспилотников, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава Луганской Народной Республики, а также Великий Выселок Харьковской области. Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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