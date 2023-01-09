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Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/pvo-1843667831.html
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО - РИА Новости, 09.01.2023
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО
Российские системы ПВО уничтожили 8 украинских беспилотников, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:45
2023-01-09T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили 8 украинских беспилотников, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава Луганской Народной Республики, а также Великий Выселок Харьковской области. Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS
14:45 09.01.2023 (обновлено: 14:53 09.01.2023)
 
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетного комплекса ЗРК "Стрела-10"в зоне проведения СВО
Работа зенитно-ракетного комплекса ЗРК Стрела-10в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа зенитно-ракетного комплекса ЗРК "Стрела-10"в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили 8 украинских беспилотников, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава Луганской Народной Республики, а также Великий Выселок Харьковской области. Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РСЗО HIMARS
 
 
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