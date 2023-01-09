https://ria.ru/20230109/pvo-1843667831.html
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО - РИА Новости, 09.01.2023
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО
Российские системы ПВО уничтожили 8 украинских беспилотников, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:45
2023-01-09T14:45
2023-01-09T14:53
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили 8 украинских беспилотников, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава Луганской Народной Республики, а также Великий Выселок Харьковской области. Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:45 09.01.2023 (обновлено: 14:53 09.01.2023)
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и десять снарядов РСЗО