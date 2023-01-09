https://ria.ru/20230109/pvo-1843593616.html

Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов

Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов - РИА Новости, 09.01.2023

Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов

Россия усиливает работу средств ПВО и контрбатарейную работу на фоне обстрелов со стороны украинских военных по объектам критической инфраструктуры ДНР, сообщил РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:43

2023-01-09T10:43

2023-01-09T10:43

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия усиливает работу средств ПВО и контрбатарейную работу на фоне обстрелов со стороны украинских военных по объектам критической инфраструктуры ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Противник использует по-прежнему преимущественно вооружение натовского образца, и страдает гражданский сектор. Противник ставит целью уничтожение объектов критической инфраструктуры – теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения", - сказал он в эфире "Россия 24". По его словам, "достаточно серьезные" обстрелы фиксировались Старобешевской и Зуевской ТЭС. В результате атаки украинских войск на Старобешевскую ТЭС две сотрудницы погибли. "Противник старается где возможно нанести ущерб гражданам республики в наиболее уязвимых местах. Мы со своей стороны, со стороны Минобороны РФ увеличиваем работу ПВО, усиливается контрбатарейная работа", - сказал он, отметив, что основная задача – "отодвигать противника от наших крупных населенных пунктов".

https://ria.ru/20230108/donbass-1843452458.html

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Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр