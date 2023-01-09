https://ria.ru/20230109/pvo-1843593616.html
Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов
Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов - РИА Новости, 09.01.2023
Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов
Россия усиливает работу средств ПВО и контрбатарейную работу на фоне обстрелов со стороны украинских военных по объектам критической инфраструктуры ДНР, сообщил РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:43
2023-01-09T10:43
2023-01-09T10:43
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77786b575a6b9f109f90d0e08a69a9e5.jpg
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия усиливает работу средств ПВО и контрбатарейную работу на фоне обстрелов со стороны украинских военных по объектам критической инфраструктуры ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Противник использует по-прежнему преимущественно вооружение натовского образца, и страдает гражданский сектор. Противник ставит целью уничтожение объектов критической инфраструктуры – теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения", - сказал он в эфире "Россия 24". По его словам, "достаточно серьезные" обстрелы фиксировались Старобешевской и Зуевской ТЭС. В результате атаки украинских войск на Старобешевскую ТЭС две сотрудницы погибли. "Противник старается где возможно нанести ущерб гражданам республики в наиболее уязвимых местах. Мы со своей стороны, со стороны Минобороны РФ увеличиваем работу ПВО, усиливается контрбатарейная работа", - сказал он, отметив, что основная задача – "отодвигать противника от наших крупных населенных пунктов".
https://ria.ru/20230108/donbass-1843452458.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8240e6a2f3b65d9b2ad4892f9ae6b78e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов
Пушилин заявил, что Россия усилила работу средств ПВО на фоне обстрелов со стороны Киева