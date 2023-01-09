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Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/pvo-1843593616.html
Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов
Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов - РИА Новости, 09.01.2023
Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов
Россия усиливает работу средств ПВО и контрбатарейную работу на фоне обстрелов со стороны украинских военных по объектам критической инфраструктуры ДНР, сообщил РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:43
2023-01-09T10:43
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия усиливает работу средств ПВО и контрбатарейную работу на фоне обстрелов со стороны украинских военных по объектам критической инфраструктуры ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Противник использует по-прежнему преимущественно вооружение натовского образца, и страдает гражданский сектор. Противник ставит целью уничтожение объектов критической инфраструктуры – теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения", - сказал он в эфире "Россия 24". По его словам, "достаточно серьезные" обстрелы фиксировались Старобешевской и Зуевской ТЭС. В результате атаки украинских войск на Старобешевскую ТЭС две сотрудницы погибли. "Противник старается где возможно нанести ущерб гражданам республики в наиболее уязвимых местах. Мы со своей стороны, со стороны Минобороны РФ увеличиваем работу ПВО, усиливается контрбатарейная работа", - сказал он, отметив, что основная задача – "отодвигать противника от наших крупных населенных пунктов".
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россия
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безопасность, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:43 09.01.2023
 
Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов

Пушилин заявил, что Россия усилила работу средств ПВО на фоне обстрелов со стороны Киева

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетного комплекса ЗРК "Стрела-10" в зоне проведения СВО
Работа зенитно-ракетного комплекса ЗРК Стрела-10 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа зенитно-ракетного комплекса ЗРК "Стрела-10" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия усиливает работу средств ПВО и контрбатарейную работу на фоне обстрелов со стороны украинских военных по объектам критической инфраструктуры ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Противник использует по-прежнему преимущественно вооружение натовского образца, и страдает гражданский сектор. Противник ставит целью уничтожение объектов критической инфраструктуры – теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения", - сказал он в эфире "Россия 24".
По его словам, "достаточно серьезные" обстрелы фиксировались Старобешевской и Зуевской ТЭС. В результате атаки украинских войск на Старобешевскую ТЭС две сотрудницы погибли.
"Противник старается где возможно нанести ущерб гражданам республики в наиболее уязвимых местах. Мы со своей стороны, со стороны Минобороны РФ увеличиваем работу ПВО, усиливается контрбатарейная работа", - сказал он, отметив, что основная задача – "отодвигать противника от наших крупных населенных пунктов".
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8 января, 09:27Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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