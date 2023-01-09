https://ria.ru/20230109/putin-1843641297.html
Путин встретится с министром просвещения Кравцовым
Путин встретится с министром просвещения Кравцовым - РИА Новости, 09.01.2023
Путин встретится с министром просвещения Кравцовым
Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 января проведет рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:18
2023-01-09T13:18
2023-01-09T13:52
общество
сергей кравцов
владимир путин
валерий фальков
россия
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сн_образование
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 января проведет рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Третьего января 2023 года Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. "И сегодня он встречается с Сергеем Кравцовым, министром просвещения, для обсуждения всех главных программ, которые реализуются министерством просвещения - это капремонт школ, детские сады, это и оснащение всех школ. Вот по этим центральным программам президент и поговорит с ним. Конечно, и по итогам года, на чем сейчас делается акцент", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230104/chin-1843049561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, владимир путин, валерий фальков, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Валерий Фальков, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
13:18 09.01.2023 (обновлено: 13:52 09.01.2023)
Путин встретится с министром просвещения Кравцовым
Президент Путин проведет рабочую встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым