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Путин встретится с министром просвещения Кравцовым - РИА Новости, 09.01.2023
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Путин встретится с министром просвещения Кравцовым
Путин встретится с министром просвещения Кравцовым - РИА Новости, 09.01.2023
Путин встретится с министром просвещения Кравцовым
Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 января проведет рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:18
2023-01-09T13:52
общество
сергей кравцов
владимир путин
валерий фальков
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 января проведет рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Третьего января 2023 года Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. "И сегодня он встречается с Сергеем Кравцовым, министром просвещения, для обсуждения всех главных программ, которые реализуются министерством просвещения - это капремонт школ, детские сады, это и оснащение всех школ. Вот по этим центральным программам президент и поговорит с ним. Конечно, и по итогам года, на чем сейчас делается акцент", - сказал Песков журналистам.
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общество, сергей кравцов, владимир путин, валерий фальков, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Валерий Фальков, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
13:18 09.01.2023 (обновлено: 13:52 09.01.2023)
 
Путин встретится с министром просвещения Кравцовым

Президент Путин проведет рабочую встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 января проведет рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Третьего января 2023 года Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.
"И сегодня он встречается с Сергеем Кравцовым, министром просвещения, для обсуждения всех главных программ, которые реализуются министерством просвещения - это капремонт школ, детские сады, это и оснащение всех школ. Вот по этим центральным программам президент и поговорит с ним. Конечно, и по итогам года, на чем сейчас делается акцент", - сказал Песков журналистам.
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ОбществоСергей КравцовВладимир ПутинВалерий ФальковРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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