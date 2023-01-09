https://ria.ru/20230109/putin-1843602971.html

Макрон рассказал о парадоксе Путина

Макрон рассказал о парадоксе Путина - РИА Новости, 09.01.2023

Макрон рассказал о парадоксе Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о парадоксе российского лидера Владимира Путина, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:15

2023-01-09T11:15

2023-01-09T13:23

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

москва

украина

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о парадоксе российского лидера Владимира Путина, пишет газета The Telegraph.Издание уточнило, что Макрон еще с начала спецоперации на Украине призывал поддерживать диалог с Путиным, при этом все равно критически высказывался о Москве из-за боевых действий. Кроме того, политик обещал украинцам, что Париж "поможет им победить".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам Владимира Путина, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843328871.html

россия

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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, москва, украина