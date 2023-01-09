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Макрон рассказал о парадоксе Путина - РИА Новости, 09.01.2023
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Макрон рассказал о парадоксе Путина
Макрон рассказал о парадоксе Путина - РИА Новости, 09.01.2023
Макрон рассказал о парадоксе Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о парадоксе российского лидера Владимира Путина, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:15
2023-01-09T13:23
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
россия
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украина
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о парадоксе российского лидера Владимира Путина, пишет газета The Telegraph.Издание уточнило, что Макрон еще с начала спецоперации на Украине призывал поддерживать диалог с Путиным, при этом все равно критически высказывался о Москве из-за боевых действий. Кроме того, политик обещал украинцам, что Париж "поможет им победить".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам Владимира Путина, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843328871.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, москва, украина
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Москва, Украина
11:15 09.01.2023 (обновлено: 13:23 09.01.2023)
 
Макрон рассказал о парадоксе Путина

The Telegraph: президент Франции Макрон рассказал о парадоксе личности Владимира Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкРабочий визит президента России Владимира Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента России Владимира Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рабочий визит президента России Владимира Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати". Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о парадоксе российского лидера Владимира Путина, пишет газета The Telegraph.

"Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс", — подчеркнул политик в эфире программы Les Rencontres du Papotin.

Издание уточнило, что Макрон еще с начала спецоперации на Украине призывал поддерживать диалог с Путиным, при этом все равно критически высказывался о Москве из-за боевых действий. Кроме того, политик обещал украинцам, что Париж "поможет им победить".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам Владимира Путина, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 04:50
Стало известно, какое военное табу нарушил Макрон на Украине
 
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