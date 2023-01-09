МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. "Чебурашка" лидирует в российском прокате за уикенд со сборами 1 520893795 рублей, следует из данных опубликованных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.Лента стала одной из самых кассовых российских картин в отечественном прокате. В проекте Чебурашка уже не плюшевая игрушка, а настоящий зверек. Режиссер —Дмитрий Дьяченко. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.Вторым стал мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 5". В его кассе — 143454116 рублей. Во вселенной новой части франшизы произошла волшебная перезагрузка. В итоге все ее жители забыли об Иване Царевиче. Даже Василиса не помнит о нем. Третий — "Непослушник 2" со сборами 93226436 рублей. В комедии рассказывается о криминальном авторитете и священнике. Первый сделал пожертвование на крупную сумму и теперь хочет исповедоваться. Второй страдает от амнезии. Помочь вернуть ему память берется главный герой Димонстр.На третьей строчке — драма "Мира", заработавшая 68211844 рублей. События в фильме происходят в будущем. Отец 15-летней Леры из Владивостока работает на орбитальной космической станции. Мужчина редко общается с дочерью. Но, когда на город падает метеоритный дождь, только он может подсказать ей и ее близким, как спастись.Замыкает пятерку лидеров семейная лента "Чук и Гек. Большое приключение", собравшая за уикенд 52616632 рублей. Она снята по мотивам культового рассказа Аркадия Гайдара. Братья Чук и Гек хотят встретить Новый год вместе с папой. Они давно его не видели, ведь он геолог и работает на Севере.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. "Чебурашка" лидирует в российском прокате за уикенд со сборами 1 520893795 рублей, следует из данных опубликованных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Лента стала одной из самых кассовых российских картин в отечественном прокате.
В проекте Чебурашка уже не плюшевая игрушка, а настоящий зверек. Режиссер —Дмитрий Дьяченко. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.
Вторым стал мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 5". В его кассе — 143454116 рублей. Во вселенной новой части франшизы произошла волшебная перезагрузка. В итоге все ее жители забыли об Иване Царевиче. Даже Василиса не помнит о нем.
Третий — "Непослушник 2" со сборами 93226436 рублей. В комедии рассказывается о криминальном авторитете и священнике. Первый сделал пожертвование на крупную сумму и теперь хочет исповедоваться. Второй страдает от амнезии. Помочь вернуть ему память берется главный герой Димонстр.
На третьей строчке — драма "Мира", заработавшая 68211844 рублей. События в фильме происходят в будущем. Отец 15-летней Леры из Владивостока работает на орбитальной космической станции. Мужчина редко общается с дочерью. Но, когда на город падает метеоритный дождь, только он может подсказать ей и ее близким, как спастись.
Замыкает пятерку лидеров семейная лента "Чук и Гек. Большое приключение", собравшая за уикенд 52616632 рублей. Она снята по мотивам культового рассказа Аркадия Гайдара. Братья Чук и Гек хотят встретить Новый год вместе с папой. Они давно его не видели, ведь он геолог и работает на Севере.
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