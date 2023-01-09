https://ria.ru/20230109/problemy-1843563851.html

Washington Post рассказала о грядущих проблемах Украины из-за событий в США

Washington Post рассказала о грядущих проблемах Украины из-за событий в США - РИА Новости, 09.01.2023

Washington Post рассказала о грядущих проблемах Украины из-за событий в США

Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году, написала обозреватель Washington Post Лиз Слай. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T06:28

2023-01-09T06:28

2023-01-09T08:29

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сша

европа

вооруженные силы украины

в мире

россия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году, написала обозреватель Washington Post Лиз Слай.По ее мнению, судьба Украины становится все более зависимой от переменных, находящихся вне ее контроля.Слай усомнилась в возможности Запада обеспечивать Киев боеприпасами. По мнению журналистки, это может подорвать боеспособность ВСУ и привести к их истощению. В статье также говорится, что тяжелое финансовое положение Украине ставит под сомнение ее независимость.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230109/britaniya-1843554216.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, европа, вооруженные силы украины, в мире, россия