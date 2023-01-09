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Washington Post рассказала о грядущих проблемах Украины из-за событий в США - РИА Новости, 09.01.2023
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Washington Post рассказала о грядущих проблемах Украины из-за событий в США
Washington Post рассказала о грядущих проблемах Украины из-за событий в США - РИА Новости, 09.01.2023
Washington Post рассказала о грядущих проблемах Украины из-за событий в США
Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году, написала обозреватель Washington Post Лиз Слай. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:28
2023-01-09T08:29
украина
сша
европа
вооруженные силы украины
в мире
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году, написала обозреватель Washington Post Лиз Слай.По ее мнению, судьба Украины становится все более зависимой от переменных, находящихся вне ее контроля.Слай усомнилась в возможности Запада обеспечивать Киев боеприпасами. По мнению журналистки, это может подорвать боеспособность ВСУ и привести к их истощению. В статье также говорится, что тяжелое финансовое положение Украине ставит под сомнение ее независимость.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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украина, сша, европа, вооруженные силы украины, в мире, россия
Украина, США, Европа, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
06:28 09.01.2023 (обновлено: 08:29 09.01.2023)
 
Washington Post рассказала о грядущих проблемах Украины из-за событий в США

WP: будущее Украины окажется под вопросом в случае победы республиканцев в США в 2024 году

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году, написала обозреватель Washington Post Лиз Слай.
По ее мнению, судьба Украины становится все более зависимой от переменных, находящихся вне ее контроля.
"Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году. <...> Это все может затянуться на некоторое время, но к тому моменту шансы Украины действительно уменьшатся", — добавила Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным вопросам.
Слай усомнилась в возможности Запада обеспечивать Киев боеприпасами. По мнению журналистки, это может подорвать боеспособность ВСУ и привести к их истощению. В статье также говорится, что тяжелое финансовое положение Украине ставит под сомнение ее независимость.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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