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На Алтае вынесли приговор врачам, по вине которых погибла годовалая девочка
На Алтае вынесли приговор врачам, по вине которых погибла годовалая девочка - РИА Новости, 09.01.2023
На Алтае вынесли приговор врачам, по вине которых погибла годовалая девочка
По 3 года колонии получили алтайские врачи за то, что насмерть закололи годовалую девочку, пытаясь поставить ей катетер, сообщила помощник прокурора Алтайского... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:21
2023-01-09T23:21
2023-01-09T23:21
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. По 3 года колонии получили алтайские врачи за то, что насмерть закололи годовалую девочку, пытаясь поставить ей катетер, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Суд установил, что в январе 2021 года в лечебное учреждение с ожогами тела, не угрожающими жизни и здоровью, поступила годовалая девочка. "Двумя врачами была проведена катетеризация подключичной вены ребенку с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. В результате действий врачей девочка скончалась. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года", - уточнила Антошкина. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что на теле девочки обнаружили 49 проколов.
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РИА Новости
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происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
На Алтае вынесли приговор врачам, по вине которых погибла годовалая девочка
На Алтае врачи, по вине которых погибла годовалая девочка, получили по три года колонии
БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. По 3 года колонии получили алтайские врачи за то, что насмерть закололи годовалую девочку, пытаясь поставить ей катетер, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
"Советский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя главного врача и врача анестезиолога-реаниматолога краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Советская ЦРБ". Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности смерть человека)", - заявила Антошкина.
Суд установил, что в январе 2021 года в лечебное учреждение с ожогами тела, не угрожающими жизни и здоровью, поступила годовалая девочка.
"Двумя врачами была проведена катетеризация подключичной вены ребенку с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. В результате действий врачей девочка скончалась. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года", - уточнила Антошкина.
Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что на теле девочки обнаружили 49 проколов.