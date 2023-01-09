https://ria.ru/20230109/prigovor-1843784601.html

На Алтае вынесли приговор врачам, по вине которых погибла годовалая девочка

На Алтае вынесли приговор врачам, по вине которых погибла годовалая девочка - РИА Новости, 09.01.2023

На Алтае вынесли приговор врачам, по вине которых погибла годовалая девочка

По 3 года колонии получили алтайские врачи за то, что насмерть закололи годовалую девочку, пытаясь поставить ей катетер, сообщила помощник прокурора Алтайского... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:21

2023-01-09T23:21

2023-01-09T23:21

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. По 3 года колонии получили алтайские врачи за то, что насмерть закололи годовалую девочку, пытаясь поставить ей катетер, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Суд установил, что в январе 2021 года в лечебное учреждение с ожогами тела, не угрожающими жизни и здоровью, поступила годовалая девочка. "Двумя врачами была проведена катетеризация подключичной вены ребенку с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. В результате действий врачей девочка скончалась. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года", - уточнила Антошкина. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что на теле девочки обнаружили 49 проколов.

https://ria.ru/20221130/proisshestvie-1834993091.html

алтайский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, алтайский край