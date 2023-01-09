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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 09.01.2023
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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 09.01.2023
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели в Воронежской области объявили штормовое предупреждение в регионе в среду из-за аномальных морозов - в середине недели температура воздуха ожидается... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:48
2023-01-09T12:48
погода
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Спасатели в Воронежской области объявили штормовое предупреждение в регионе в среду из-за аномальных морозов - в середине недели температура воздуха ожидается на 14 градусов ниже климатической нормы, сообщило в понедельник главное управление МЧС РФ по области. "От воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение об опасных явлениях погоды": 11 января 2023 года по Воронежской области сохранится опасное метеорологическое явление - аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 9-14 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении. Спасатели предупреждают, что на фоне морозов в области повышается вероятность роста количества пожаров из-за использования обогревательных приборов, аварий в системе жизнеобеспечения населения, линиях электропередачи, нарушений в работе транспорта, вероятны случаи переохлаждения среди населения. "Возрастают риски возникновения кризисных ситуаций, связанных с поломкой автобусов междугороднего сообщения и необходимостью срочной эвакуации пассажиров", - отмечают спасатели. Сейчас в регионе 13 градусов мороза.
https://ria.ru/20230109/kholoda-1843620322.html
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погода, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Погода, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
12:48 09.01.2023
 
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномальных морозов

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Спасатели в Воронежской области объявили штормовое предупреждение в регионе в среду из-за аномальных морозов - в середине недели температура воздуха ожидается на 14 градусов ниже климатической нормы, сообщило в понедельник главное управление МЧС РФ по области.
"От воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение об опасных явлениях погоды": 11 января 2023 года по Воронежской области сохранится опасное метеорологическое явление - аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 9-14 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.
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Спасатели предупреждают, что на фоне морозов в области повышается вероятность роста количества пожаров из-за использования обогревательных приборов, аварий в системе жизнеобеспечения населения, линиях электропередачи, нарушений в работе транспорта, вероятны случаи переохлаждения среди населения.
"Возрастают риски возникновения кризисных ситуаций, связанных с поломкой автобусов междугороднего сообщения и необходимостью срочной эвакуации пассажиров", - отмечают спасатели.
Сейчас в регионе 13 градусов мороза.
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