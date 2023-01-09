https://ria.ru/20230109/preduprezhdenie-1843633108.html

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 09.01.2023

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели в Воронежской области объявили штормовое предупреждение в регионе в среду из-за аномальных морозов - в середине недели температура воздуха ожидается... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:48

2023-01-09T12:48

2023-01-09T12:48

погода

воронежская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 янв - РИА Новости. Спасатели в Воронежской области объявили штормовое предупреждение в регионе в среду из-за аномальных морозов - в середине недели температура воздуха ожидается на 14 градусов ниже климатической нормы, сообщило в понедельник главное управление МЧС РФ по области. "От воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение об опасных явлениях погоды": 11 января 2023 года по Воронежской области сохранится опасное метеорологическое явление - аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 9-14 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении. Спасатели предупреждают, что на фоне морозов в области повышается вероятность роста количества пожаров из-за использования обогревательных приборов, аварий в системе жизнеобеспечения населения, линиях электропередачи, нарушений в работе транспорта, вероятны случаи переохлаждения среди населения. "Возрастают риски возникновения кризисных ситуаций, связанных с поломкой автобусов междугороднего сообщения и необходимостью срочной эвакуации пассажиров", - отмечают спасатели. Сейчас в регионе 13 градусов мороза.

https://ria.ru/20230109/kholoda-1843620322.html

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воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия