https://ria.ru/20230109/pozhar-1843628055.html
В Когалыме загорелось общежитие
В Когалыме загорелось общежитие - РИА Новости, 09.01.2023
В Когалыме загорелось общежитие
Кровля загорелась в здании общежития предприятия "Нефтеавтоматика" в Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадавших в результате пожара нет,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:30
2023-01-09T12:30
2023-01-09T12:41
происшествия
когалым
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Кровля загорелась в здании общежития предприятия "Нефтеавтоматика" в Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадавших в результате пожара нет, сообщает региональный главк МЧС. "В 10.37 (08.07 мск) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном общежитии на улице Центральная. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли", - говорится в сообщении. В 10.26 мск открытое горение было ликвидировано. Самостоятельно эвакуировались 13 человек, пострадавших нет, добавили в ведомстве. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Югре, площадь пожара в общежитии компании "Нефтеавтоматика" составила 160 квадратных метров. Предприятие "Нефтеавтоматика" специализируется на разработке и внедрении автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств, производстве блочного оборудования, средств автоматизации и измерения. Центральный офис компании находится в Уфе, в Когалыме работает одно из отделений уфимского наладочного управления.
https://ria.ru/20230109/pozhar-1843564457.html
https://ria.ru/20230109/pozhar-1843564184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, когалым, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
12:30 09.01.2023 (обновлено: 12:41 09.01.2023)
В Когалыме загорелось общежитие
В югорском Когалыме загорелась кровля в здании общежития предприятия "Нефтеавтоматика"