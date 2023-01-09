Рейтинг@Mail.ru
В Когалыме загорелось общежитие - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/pozhar-1843628055.html
В Когалыме загорелось общежитие
В Когалыме загорелось общежитие - РИА Новости, 09.01.2023
В Когалыме загорелось общежитие
Кровля загорелась в здании общежития предприятия "Нефтеавтоматика" в Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадавших в результате пожара нет,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:30
2023-01-09T12:41
происшествия
когалым
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843628465_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_d57ea4194029805091da71b8f615f18d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Кровля загорелась в здании общежития предприятия "Нефтеавтоматика" в Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадавших в результате пожара нет, сообщает региональный главк МЧС. "В 10.37 (08.07 мск) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном общежитии на улице Центральная. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли", - говорится в сообщении. В 10.26 мск открытое горение было ликвидировано. Самостоятельно эвакуировались 13 человек, пострадавших нет, добавили в ведомстве. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Югре, площадь пожара в общежитии компании "Нефтеавтоматика" составила 160 квадратных метров. Предприятие "Нефтеавтоматика" специализируется на разработке и внедрении автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств, производстве блочного оборудования, средств автоматизации и измерения. Центральный офис компании находится в Уфе, в Когалыме работает одно из отделений уфимского наладочного управления.
https://ria.ru/20230109/pozhar-1843564457.html
https://ria.ru/20230109/pozhar-1843564184.html
когалым
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843628465_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_c9a82bb78a4857a280988787410b4283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, когалым, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
12:30 09.01.2023 (обновлено: 12:41 09.01.2023)
 
В Когалыме загорелось общежитие

В югорском Когалыме загорелась кровля в здании общежития предприятия "Нефтеавтоматика"

© Фото : ГУ МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округуСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в здании общежития в Когалыме, ХМАО
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в здании общежития в Когалыме, ХМАО - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : ГУ МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в здании общежития в Когалыме, ХМАО
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Кровля загорелась в здании общежития предприятия "Нефтеавтоматика" в Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадавших в результате пожара нет, сообщает региональный главк МЧС.
"В 10.37 (08.07 мск) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном общежитии на улице Центральная. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 06:44
При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок
В 10.26 мск открытое горение было ликвидировано. Самостоятельно эвакуировались 13 человек, пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Югре, площадь пожара в общежитии компании "Нефтеавтоматика" составила 160 квадратных метров.
Предприятие "Нефтеавтоматика" специализируется на разработке и внедрении автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств, производстве блочного оборудования, средств автоматизации и измерения. Центральный офис компании находится в Уфе, в Когалыме работает одно из отделений уфимского наладочного управления.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 06:33
На месте крупного пожара в Уфе обнаружили тела двух человек
 
ПроисшествияКогалымХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала