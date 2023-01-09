https://ria.ru/20230109/pozhar-1843628055.html

В Когалыме загорелось общежитие

В Когалыме загорелось общежитие - РИА Новости, 09.01.2023

В Когалыме загорелось общежитие

Кровля загорелась в здании общежития предприятия "Нефтеавтоматика" в Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадавших в результате пожара нет,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:30

2023-01-09T12:30

2023-01-09T12:41

происшествия

когалым

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Кровля загорелась в здании общежития предприятия "Нефтеавтоматика" в Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадавших в результате пожара нет, сообщает региональный главк МЧС. "В 10.37 (08.07 мск) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном общежитии на улице Центральная. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли", - говорится в сообщении. В 10.26 мск открытое горение было ликвидировано. Самостоятельно эвакуировались 13 человек, пострадавших нет, добавили в ведомстве. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Югре, площадь пожара в общежитии компании "Нефтеавтоматика" составила 160 квадратных метров. Предприятие "Нефтеавтоматика" специализируется на разработке и внедрении автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств, производстве блочного оборудования, средств автоматизации и измерения. Центральный офис компании находится в Уфе, в Когалыме работает одно из отделений уфимского наладочного управления.

https://ria.ru/20230109/pozhar-1843564457.html

https://ria.ru/20230109/pozhar-1843564184.html

когалым

ханты-мансийский автономный округ

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, когалым, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия