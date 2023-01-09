https://ria.ru/20230109/poteplenie-1843615853.html

Москвичам пообещали постепенное потепление

Москвичам пообещали постепенное потепление - РИА Новости, 09.01.2023

Москвичам пообещали постепенное потепление

Тенденция к росту дневной температуры в Москве сохранится в течение всей текущей недели, во вторник ожидается до минус 12 градусов, а уже к концу недели... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:55

2023-01-09T11:55

2023-01-09T11:55

татьяна позднякова

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Тенденция к росту дневной температуры в Москве сохранится в течение всей текущей недели, во вторник ожидается до минус 12 градусов, а уже к концу недели температура поднимется до минус 3 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Во вторник ночь ожидается довольно морозной, в Москве минус 16-18 градусов, по Московской области до минус 21 градуса и дневная температура около минус 12 градусов. Будет усиливаться юго-восточный ветер, регион будет находиться в теплой, но ветреной части антициклона, поэтому ощущения, что стало теплее, мы не получим", - сказала Позднякова. Синоптик отметила, что все следующие дни в Москве будет происходить рост температуры на 3-4 градуса по отношению к предыдущим суткам. "Уже к концу недели атмосферное давление чуть понизится, постепенно антициклон будет оттесняться на восток, уменьшаться по площади, и к нам будут поступать порции теплого воздуха. Мороз сохранится, но значительно ослабеет", - добавила Позднякова. Синоптик уточнила, что к концу недели минимальная температура воздуха ожидается порядка минус 5-10 градусов, дневная температура минус 3-8 градусов. Местами возможен небольшой снег. "То есть по характеру погоды и температурному режиму зима в столичном регионе вернется в норму", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20230106/galo-1843273172.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна позднякова, москва, московская область (подмосковье), погода