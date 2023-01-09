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В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине
В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине - РИА Новости, 09.01.2023
В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине
Поставки вооружений не отвечают интересам Германии, правительство втягивает страну в войну своими последними решениями, заявил сопредседатель оппозиционной... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:43
2023-01-09T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Поставки вооружений не отвечают интересам Германии, правительство втягивает страну в войну своими последними решениями, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, призвав использовать дипломатию, чтобы изменить ситуацию. "Сначала боевые машины пехоты, а теперь даже самые современные боевые танки. Правительство Германии втягивает Германию в войну с Россией. "Зеленые" при этом являются поджигателями войны под номером один", - отметил Крупалла, комментируя выступление вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который сообщил, что не исключает возможности поставок Украине немецких боевых танков Leopard. Слова Крупаллы приводятся в релизе фракции АдГ в бундестаге. Депутат также отметил, что конфликт на Украине не является германским конфликтом, и никакие обязательства перед ЕС или НАТО не могут вынуждать ФРГ становиться его частью. "Поставки оружия не отвечают интересам Германии. В интересах граждан Германии было бы прекратить поставки оружия и восстановить экономические отношения с Россией. Внешняя политика, ориентированная на интересы, означала бы использование дипломатии для достижения скорейшего перемирия путем переговоров", - добавил глава партии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html
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в мире, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина
17:43 09.01.2023
 
В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине

Глава АдГ Крупалла: поставки вооружений Украине втягивают Германию в войну

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Поставки вооружений не отвечают интересам Германии, правительство втягивает страну в войну своими последними решениями, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, призвав использовать дипломатию, чтобы изменить ситуацию.
"Сначала боевые машины пехоты, а теперь даже самые современные боевые танки. Правительство Германии втягивает Германию в войну с Россией. "Зеленые" при этом являются поджигателями войны под номером один", - отметил Крупалла, комментируя выступление вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который сообщил, что не исключает возможности поставок Украине немецких боевых танков Leopard.
Слова Крупаллы приводятся в релизе фракции АдГ в бундестаге. Депутат также отметил, что конфликт на Украине не является германским конфликтом, и никакие обязательства перед ЕС или НАТО не могут вынуждать ФРГ становиться его частью.
"Поставки оружия не отвечают интересам Германии. В интересах граждан Германии было бы прекратить поставки оружия и восстановить экономические отношения с Россией. Внешняя политика, ориентированная на интересы, означала бы использование дипломатии для достижения скорейшего перемирия путем переговоров", - добавил глава партии.
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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