В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине
Глава АдГ Крупалла: поставки вооружений Украине втягивают Германию в войну
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Поставки вооружений не отвечают интересам Германии, правительство втягивает страну в войну своими последними решениями, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, призвав использовать дипломатию, чтобы изменить ситуацию.
"Сначала боевые машины пехоты, а теперь даже самые современные боевые танки. Правительство Германии втягивает Германию в войну с Россией. "Зеленые" при этом являются поджигателями войны под номером один", - отметил Крупалла, комментируя выступление вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который сообщил, что не исключает возможности поставок Украине немецких боевых танков Leopard.
"Поставки оружия не отвечают интересам Германии. В интересах граждан Германии было бы прекратить поставки оружия и восстановить экономические отношения с Россией. Внешняя политика, ориентированная на интересы, означала бы использование дипломатии для достижения скорейшего перемирия путем переговоров", - добавил глава партии.
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.