https://ria.ru/20230109/pomosch-1843776197.html

В США заявили о невозможности сокращения объема военной помощи Украине

В США заявили о невозможности сокращения объема военной помощи Украине - РИА Новости, 09.01.2023

В США заявили о невозможности сокращения объема военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена не ожидает, что планируемое палатой представителей американского конгресса сокращение расходов на оборону повлияет на... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T21:49

2023-01-09T21:49

2023-01-09T21:49

в мире

джейк салливан

украина

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не ожидает, что планируемое палатой представителей американского конгресса сокращение расходов на оборону повлияет на военную помощь Украине, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. По словам Салливана, в Белом доме уже начали полагаться на выделенную сумму и он "не видит, как эти деньги можно забрать", сократив объем ресурсов для поддержки Украины. Салливан также выразил уверенность, что "меньшинство" законодателей в новом составе конгресса не в состоянии поставить под угрозу продолжение американской помощи Украине. "Я полагаю, что большинство демократов и республиканцев были избраны и большинство американских граждан продолжают уверенно поддерживать политику предоставления Украине средств для защиты от России", - заявил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230107/kiev-1843327989.html

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в мире, джейк салливан, украина, сша, джо байден