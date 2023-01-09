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Суд в Болгарии проверит законность решения о военной помощи Украине
Суд в Болгарии проверит законность решения о военной помощи Украине - РИА Новости, 09.01.2023
Суд в Болгарии проверит законность решения о военной помощи Украине
Конституционный суд Болгарии проверит на соответствие основному закону страны решения парламента об оказании военно-технической помощи Украине. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:36
2023-01-09T17:36
2023-01-09T17:36
специальная военная операция на украине
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болгария
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Конституционный суд Болгарии проверит на соответствие основному закону страны решения парламента об оказании военно-технической помощи Украине. "КС образовал конституционное дело № 1/2023 по запросу 50 народных представителей, требующих объявить незаконным решение оказать военно-техническую помощь Украине", - говорится в коммюнике суда. Как отмечается, речь идет о решениях, принятых народным собранием (парламентом) 3 ноября и 9 декабря 2022 года. Ранее парламент ратифицировал соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи. Болгарское национальное радио сообщает, что с запросом в КС обратились депутаты-социалисты и представители партии "Возрождение". По их мнению, решения парламента противоречат принципу разделения властей и представляют собой вмешательство законодательной власти в полномочия исполнительной.
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в мире, киев, болгария, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Болгария, Украина
Суд в Болгарии проверит законность решения о военной помощи Украине
КС Болгарии проверит законность решения парламента об оказании военной помощи Украине