https://ria.ru/20230109/polsha-1843701499.html
Польша создает новую пехотную дивизию на востоке
Польша создает новую пехотную дивизию на востоке - РИА Новости, 09.01.2023
Польша создает новую пехотную дивизию на востоке
Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны, рассказал журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:27
2023-01-09T16:27
2023-01-09T18:10
в мире
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ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны, рассказал журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. "Мы организуем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия пехоты легионов", — уточнил Блащак. Дивизия будет состоять из четырех бригад. По словам министра, "это пятое тактическое соединение Войска польского".Военнослужащим предоставят американские танки Abrams и южнокорейские K-2. Также в составе дивизии будет артиллерийская бригада, вооруженная самоходными гаубицами производства Польши Krab и Южной Кореи К-9. Несколькими днями ранее в Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что Варшава приобрела у США дополнительно 116 танков Abrams. Первые экземпляры техники поступят польским военным уже в текущем году.
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в мире, мариуш блащак, польша, люблинское воеводство
В мире, Мариуш Блащак, Польша, Люблинское воеводство
16:27 09.01.2023 (обновлено: 18:10 09.01.2023)
Польша создает новую пехотную дивизию на востоке
Глава Минобороны Польши Блащак сообщил о создании новой пехотной дивизии на востоке
ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны, рассказал журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
"Мы организуем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия пехоты легионов", — уточнил Блащак.
Дивизия будет состоять из четырех бригад. По словам министра, "это пятое тактическое соединение Войска польского".
"Оно будет организовано так же, как формируемая в настоящее время 18-я механизированная дивизия: четыре бригады по четыре батальона в бригаде", — подчеркнул Блащак.
Военнослужащим предоставят американские танки Abrams и южнокорейские K-2. Также в составе дивизии будет артиллерийская бригада, вооруженная самоходными гаубицами производства Польши Krab и Южной Кореи К-9.
Несколькими днями ранее в Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что Варшава приобрела
у США дополнительно 116 танков Abrams. Первые экземпляры техники поступят польским военным уже в текущем году.