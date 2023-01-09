https://ria.ru/20230109/polsha-1843701499.html

Польша создает новую пехотную дивизию на востоке

Польша создает новую пехотную дивизию на востоке - РИА Новости, 09.01.2023

Польша создает новую пехотную дивизию на востоке

Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны, рассказал журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:27

2023-01-09T16:27

2023-01-09T18:10

в мире

мариуш блащак

польша

люблинское воеводство

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ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны, рассказал журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. "Мы организуем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия пехоты легионов", — уточнил Блащак. Дивизия будет состоять из четырех бригад. По словам министра, "это пятое тактическое соединение Войска польского".Военнослужащим предоставят американские танки Abrams и южнокорейские K-2. Также в составе дивизии будет артиллерийская бригада, вооруженная самоходными гаубицами производства Польши Krab и Южной Кореи К-9. Несколькими днями ранее в Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что Варшава приобрела у США дополнительно 116 танков Abrams. Первые экземпляры техники поступят польским военным уже в текущем году.

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/soledar-1843615245.html

https://ria.ru/20230109/leopard-1843609653.html

польша

люблинское воеводство

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в мире, мариуш блащак, польша, люблинское воеводство