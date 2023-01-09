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Анджей Дуда обсудит с правительством ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.01.2023
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Анджей Дуда обсудит с правительством ситуацию на Украине
Анджей Дуда обсудит с правительством ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.01.2023
Анджей Дуда обсудит с правительством ситуацию на Украине
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник собирает кабинет министров страны для обсуждения ситуации на Украине, сообщил глава Бюро национальной безопасности... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:31
2023-01-09T11:31
в мире
анджей дуда
владимир путин
польша
украина
россия
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ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник собирает кабинет министров страны для обсуждения ситуации на Украине, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. "Сегодня после полудня президент Анджей Дуда пригласил премьера и министров на встречу в Бюро национальной безопасности", - написал Сивера в Twitter, отметив, что глава государства хочет обсудить "актуальную ситуацию в сфере безопасности", а также союзническую политику, связанную с конфликтом на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, анджей дуда, владимир путин, польша, украина, россия
В мире, Анджей Дуда, Владимир Путин, Польша, Украина, Россия
11:31 09.01.2023
 
Анджей Дуда обсудит с правительством ситуацию на Украине

Президент Польши Анджей Дуда соберет правительство для обсуждения ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник собирает кабинет министров страны для обсуждения ситуации на Украине, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.
"Сегодня после полудня президент Анджей Дуда пригласил премьера и министров на встречу в Бюро национальной безопасности", - написал Сивера в Twitter, отметив, что глава государства хочет обсудить "актуальную ситуацию в сфере безопасности", а также союзническую политику, связанную с конфликтом на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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