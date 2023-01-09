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В МИД Польши раскритиковали отказ Германии обсуждать репарации - РИА Новости, 09.01.2023
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В МИД Польши раскритиковали отказ Германии обсуждать репарации
В МИД Польши раскритиковали отказ Германии обсуждать репарации - РИА Новости, 09.01.2023
В МИД Польши раскритиковали отказ Германии обсуждать репарации
Отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться, заявил в эфире Польского радио... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:58
2023-01-09T10:58
в мире
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ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Во вторник МИД Польши сообщил, что правительство Германии дипломатической нотой заявило, что не намерено вести переговоры с Польшей о репарациях за ущерб Второй мировой войны. "Этот ответ подтверждает самые плохие предчувствия, потому что были и оптимистические мнения о том, что, возможно, Германия захочет сесть за стол переговоров и в ходе этих переговоров размывать этот вопрос, при этом делая вид, что они демонстрируют добрую волю. А мы, однако, имеем дело с высокомерием", - отметил Яблоньский. По его словам, немецкое государство несет ответственность за преступления Третьего немецкого рейха, но при этом говорит, что дело закрыто, когда оно никогда не было открыто. "Это будет для них большой проблемой. Им будет очень стыдно за это", - добавил Яблоньский. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20230104/reparatsii-1843052108.html
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в мире, германия, польша, берлин (город)
В мире, Германия, Польша, Берлин (город)
10:58 09.01.2023
 
В МИД Польши раскритиковали отказ Германии обсуждать репарации

В МИД Польши заявили, что отказ обсуждать репарации станет "большой проблемой" для Берлина

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Во вторник МИД Польши сообщил, что правительство Германии дипломатической нотой заявило, что не намерено вести переговоры с Польшей о репарациях за ущерб Второй мировой войны.
Варшава - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии
"Этот ответ подтверждает самые плохие предчувствия, потому что были и оптимистические мнения о том, что, возможно, Германия захочет сесть за стол переговоров и в ходе этих переговоров размывать этот вопрос, при этом делая вид, что они демонстрируют добрую волю. А мы, однако, имеем дело с высокомерием", - отметил Яблоньский.
По его словам, немецкое государство несет ответственность за преступления Третьего немецкого рейха, но при этом говорит, что дело закрыто, когда оно никогда не было открыто.
"Я думаю, что этот ответ, его характер и стиль, будет для Германии большой имиджевой проблемой, потому что мы будем говорить об этом очень громко", - указал он.
"Это будет для них большой проблемой. Им будет очень стыдно за это", - добавил Яблоньский.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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