Рейтинг@Mail.ru
В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/poisk-1843570506.html
В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц
В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц - РИА Новости, 09.01.2023
В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц
Международный Комитет Красного Креста использует новейшие технологии для поиска без вести пропавших, в том числе систему распознавания лиц, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:15
2023-01-09T08:15
в мире
технологии
украина
киев
международный комитет красного креста (мккк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg
ООН, 9 янв – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста использует новейшие технологии для поиска без вести пропавших, в том числе систему распознавания лиц, заявил РИА Новости официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре. "Мы всегда стараемся использовать лучшие технологии для улучшения нашей работы. Мы достаточно много работаем с открытыми источниками. Мы также работаем с новой технологией по идентификации людей, которые пропали без вести", - сказал Депре. "У нас есть проекты, которые используют технологию распознавания лица – например, чтобы мы могли сравнить изображение с лицами в нашей базе данных. Можете представить, что это гораздо быстрее, чем если бы мы искали (данные - ред.) по архивам", - добавил он. Он указал, что с февраля число сотрудников МККК на Украине значительно выросло. "Сейчас у нас в стране около 700 сотрудников. Из них примерно 150 - международные сотрудники, остальные украинцы", - отметил Депре.
https://ria.ru/20230109/mkkk-1843556249.html
https://ria.ru/20221114/volontery-1831331326.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_58a812cbb3bd9b3d99fc831e59386e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, киев, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Технологии, Украина, Киев, Международный комитет Красного Креста (МККК)
08:15 09.01.2023
 
В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц

В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц для поиска пропавших

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 янв – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста использует новейшие технологии для поиска без вести пропавших, в том числе систему распознавания лиц, заявил РИА Новости официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре.
"Мы всегда стараемся использовать лучшие технологии для улучшения нашей работы. Мы достаточно много работаем с открытыми источниками. Мы также работаем с новой технологией по идентификации людей, которые пропали без вести", - сказал Депре.
Машина Красного Креста на месте обмена пленными между ЛНР и Украиной - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 03:26Специальная военная операция на Украине
В МККК поступило 50 тысяч запросов на поиск близких на Украине
"У нас есть проекты, которые используют технологию распознавания лица – например, чтобы мы могли сравнить изображение с лицами в нашей базе данных. Можете представить, что это гораздо быстрее, чем если бы мы искали (данные - ред.) по архивам", - добавил он.
Он указал, что с февраля число сотрудников МККК на Украине значительно выросло. "Сейчас у нас в стране около 700 сотрудников. Из них примерно 150 - международные сотрудники, остальные украинцы", - отметил Депре.
Волонтеры и сотрудники полиции во время поисков
14 ноября 2022, 12:31
Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году
 
В миреТехнологииУкраинаКиевМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала