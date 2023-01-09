https://ria.ru/20230109/poisk-1843570506.html

В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц

В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц - РИА Новости, 09.01.2023

В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц

Международный Комитет Красного Креста использует новейшие технологии для поиска без вести пропавших, в том числе систему распознавания лиц, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T08:15

2023-01-09T08:15

2023-01-09T08:15

в мире

технологии

украина

киев

международный комитет красного креста (мккк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg

ООН, 9 янв – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста использует новейшие технологии для поиска без вести пропавших, в том числе систему распознавания лиц, заявил РИА Новости официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре. "Мы всегда стараемся использовать лучшие технологии для улучшения нашей работы. Мы достаточно много работаем с открытыми источниками. Мы также работаем с новой технологией по идентификации людей, которые пропали без вести", - сказал Депре. "У нас есть проекты, которые используют технологию распознавания лица – например, чтобы мы могли сравнить изображение с лицами в нашей базе данных. Можете представить, что это гораздо быстрее, чем если бы мы искали (данные - ред.) по архивам", - добавил он. Он указал, что с февраля число сотрудников МККК на Украине значительно выросло. "Сейчас у нас в стране около 700 сотрудников. Из них примерно 150 - международные сотрудники, остальные украинцы", - отметил Депре.

https://ria.ru/20230109/mkkk-1843556249.html

https://ria.ru/20221114/volontery-1831331326.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, украина, киев, международный комитет красного креста (мккк)