https://ria.ru/20230109/poisk-1843570506.html
В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц
В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц - РИА Новости, 09.01.2023
В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц
Международный Комитет Красного Креста использует новейшие технологии для поиска без вести пропавших, в том числе систему распознавания лиц, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:15
2023-01-09T08:15
2023-01-09T08:15
в мире
технологии
украина
киев
международный комитет красного креста (мккк)
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ООН, 9 янв – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста использует новейшие технологии для поиска без вести пропавших, в том числе систему распознавания лиц, заявил РИА Новости официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре. "Мы всегда стараемся использовать лучшие технологии для улучшения нашей работы. Мы достаточно много работаем с открытыми источниками. Мы также работаем с новой технологией по идентификации людей, которые пропали без вести", - сказал Депре. "У нас есть проекты, которые используют технологию распознавания лица – например, чтобы мы могли сравнить изображение с лицами в нашей базе данных. Можете представить, что это гораздо быстрее, чем если бы мы искали (данные - ред.) по архивам", - добавил он. Он указал, что с февраля число сотрудников МККК на Украине значительно выросло. "Сейчас у нас в стране около 700 сотрудников. Из них примерно 150 - международные сотрудники, остальные украинцы", - отметил Депре.
https://ria.ru/20230109/mkkk-1843556249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Технологии, Украина, Киев, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц
В МККК рассказали об использовании технологии распознавания лиц для поиска пропавших