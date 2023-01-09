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Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год - РИА Новости, 09.01.2023
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год - РИА Новости, 09.01.2023
Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год
До минус 10 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь по старому стилю, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:17
2023-01-09T11:17
новый год — 2023
общество
татьяна позднякова
москва
старый новый год
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. До минус 10 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь по старому стилю, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "По предварительному прогнозу, мы ожидаем, что в ночь с 13 на 14 января погода будет облачная, с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ночная температура будет в пределах минус 5-10 градусов", - сказала Позднякова. Синоптик отметила, что днем в субботу, 14 января, температура поднимется до минус 3-8 градусов, пройдет небольшой снег.
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общество, татьяна позднякова, москва, старый новый год
Новый год — 2023, Общество, Татьяна Позднякова, Москва, Старый Новый год
11:17 09.01.2023
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год

В Москве в новогоднюю ночь по старому стилю ожидается до минус десяти градусов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПразднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Празднование Нового года в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. До минус 10 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь по старому стилю, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"По предварительному прогнозу, мы ожидаем, что в ночь с 13 на 14 января погода будет облачная, с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ночная температура будет в пределах минус 5-10 градусов", - сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что днем в субботу, 14 января, температура поднимется до минус 3-8 градусов, пройдет небольшой снег.
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Новый год — 2023ОбществоТатьяна ПоздняковаМоскваСтарый Новый год
 
 
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