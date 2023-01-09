https://ria.ru/20230109/pogoda-1843603816.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год

Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год - РИА Новости, 09.01.2023

Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год

До минус 10 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь по старому стилю, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:17

2023-01-09T11:17

2023-01-09T11:17

новый год — 2023

общество

татьяна позднякова

москва

старый новый год

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. До минус 10 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь по старому стилю, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "По предварительному прогнозу, мы ожидаем, что в ночь с 13 на 14 января погода будет облачная, с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ночная температура будет в пределах минус 5-10 градусов", - сказала Позднякова. Синоптик отметила, что днем в субботу, 14 января, температура поднимется до минус 3-8 градусов, пройдет небольшой снег.

https://ria.ru/20230107/pogoda-1843371684.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна позднякова, москва, старый новый год