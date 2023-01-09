14:33 09.01.2023 (обновлено: 15:33 09.01.2023)
ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что авиация и артиллерия нанесли удары в районах Стельмаховки и Невского в ЛНР, Серебрянки и Григоровки в ДНР, а также Лозовой в Харьковской области.
Потери противника составили:
- —более 60 военнослужащих;
- —три боевые бронированные машины;
- —три пикапа.
Купянское направление
На Купянском направлении российские войска уничтожили украинских диверсантов в районе Двуречной в Харьковской области. Кроме того, удалось поразить живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.
Потери противника составили:
- —более 50 военнослужащих;
- —две боевые машины пехоты;
- —три автомобиля.
Донецкое направление
На Донецком направлении российские подразделения продолжили наносить огневое поражение украинским войскам по всей линии соприкосновения.
Потери противника составили:
- —более 80 военнослужащих;
- —три боевые машины пехоты;
- —бронетранспортер;
- —четыре автомобиля.
Южнодонецкое направление
Российские войска также ликвидировали две группы украинских диверсантов возле Павловки и Шевченко на территории Донецкой Народной Республики. Помимо этого, нанесен удар по живой силе и технике ВСУ в районе Новомихайловки.
Потери противника составили:
- —более 40 военнослужащих;
- —две боевые бронированные машины;
- —три пикапа.
21 декабря 2022, 08:00Украинское командование ждет русские танки в Киеве
Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 126 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.