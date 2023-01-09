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ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/podrazdeleniya-1843665837.html
ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении
ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.01.2023
ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении
Российские подразделения уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:33
2023-01-09T15:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.Уточняется, что авиация и артиллерия нанесли удары в районах Стельмаховки и Невского в ЛНР, Серебрянки и Григоровки в ДНР, а также Лозовой в Харьковской области.Потери противника составили:Купянское направлениеНа Купянском направлении российские войска уничтожили украинских диверсантов в районе Двуречной в Харьковской области. Кроме того, удалось поразить живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеНа Донецком направлении российские подразделения продолжили наносить огневое поражение украинским войскам по всей линии соприкосновения.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеРоссийские войска также ликвидировали две группы украинских диверсантов возле Павловки и Шевченко на территории Донецкой Народной Республики. Помимо этого, нанесен удар по живой силе и технике ВСУ в районе Новомихайловки.Потери противника составили:Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 126 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843036023.html
https://ria.ru/20230109/donetsk-1843619851.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Минобороны России о потерях ВСУ на Купянском направлении
Брифинг Минобороны РФ на 9 января 2023 года. ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на купянском направлении, уничтожена ДРГ противника; Безвозвратные потери ВСУ на купянском направлении составили более 50 военнослужащих;
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
14:33 09.01.2023 (обновлено: 15:33 09.01.2023)
 
ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что авиация и артиллерия нанесли удары в районах Стельмаховки и Невского в ЛНР, Серебрянки и Григоровки в ДНР, а также Лозовой в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • более 60 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • три пикапа.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 12:58Специальная военная операция на Украине
Российские силы уничтожили диверсантов на Краснолиманском направлении

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска уничтожили украинских диверсантов в районе Двуречной в Харьковской области. Кроме того, удалось поразить живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.
Потери противника составили:
  • более 50 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • три автомобиля.

Донецкое направление

На Донецком направлении российские подразделения продолжили наносить огневое поражение украинским войскам по всей линии соприкосновения.
Потери противника составили:
  • более 80 военнослужащих;
  • три боевые машины пехоты;
  • бронетранспортер;
  • четыре автомобиля.
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 12:09Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за новогодние праздники 230 раз обстреляли Донецк

Южнодонецкое направление

Российские войска также ликвидировали две группы украинских диверсантов возле Павловки и Шевченко на территории Донецкой Народной Республики. Помимо этого, нанесен удар по живой силе и технике ВСУ в районе Новомихайловки.
Потери противника составили:
  • более 40 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 08:00
Украинское командование ждет русские танки в Киеве
Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 126 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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