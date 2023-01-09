https://ria.ru/20230109/podrazdeleniya-1843665837.html

ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.01.2023

ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

Российские подразделения уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:33

2023-01-09T14:33

2023-01-09T15:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.Уточняется, что авиация и артиллерия нанесли удары в районах Стельмаховки и Невского в ЛНР, Серебрянки и Григоровки в ДНР, а также Лозовой в Харьковской области.Потери противника составили:Купянское направлениеНа Купянском направлении российские войска уничтожили украинских диверсантов в районе Двуречной в Харьковской области. Кроме того, удалось поразить живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеНа Донецком направлении российские подразделения продолжили наносить огневое поражение украинским войскам по всей линии соприкосновения.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеРоссийские войска также ликвидировали две группы украинских диверсантов возле Павловки и Шевченко на территории Донецкой Народной Республики. Помимо этого, нанесен удар по живой силе и технике ВСУ в районе Новомихайловки.Потери противника составили:Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 126 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843036023.html

https://ria.ru/20230109/donetsk-1843619851.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны России о потерях ВСУ на Купянском направлении Брифинг Минобороны РФ на 9 января 2023 года. ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на купянском направлении, уничтожена ДРГ противника; Безвозвратные потери ВСУ на купянском направлении составили более 50 военнослужащих; 2023-01-09T14:33 true PT4M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, харьковская область, вооруженные силы украины