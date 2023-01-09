https://ria.ru/20230109/podkreplenie-1843560906.html

Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск

Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск - РИА Новости, 09.01.2023

Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск

Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск в рамках спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T05:06

2023-01-09T05:06

2023-01-09T05:11

специальная военная операция на украине

безопасность

западный военный округ (зво)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск в рамках спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. Наблюдатель группы "Викинг" засек в тепловизор прибытие техники с подкреплением на одну из позиций украинской армии, куда как раз навели российская РСЗО. Украинские военные перебрасывали подкрепления под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Бойцы "Викинга" (ЗВО), как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра. Ранее РИА Новости публиковало кадры, на которых "Викинги" сжигают пункт иностранных наемников и обращают в бегство бойцов ВСУ под Марьинкой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230109/rossiya-1843558875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины