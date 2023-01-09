Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/podkreplenie-1843560906.html
Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск
Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск - РИА Новости, 09.01.2023
Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск
Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск в рамках спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T05:06
2023-01-09T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840737937_0:0:2401:1351_1920x0_80_0_0_bee00af3dccc9291bd62dcef960580cd.jpg
ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск в рамках спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. Наблюдатель группы "Викинг" засек в тепловизор прибытие техники с подкреплением на одну из позиций украинской армии, куда как раз навели российская РСЗО. Украинские военные перебрасывали подкрепления под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Бойцы "Викинга" (ЗВО), как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра. Ранее РИА Новости публиковало кадры, на которых "Викинги" сжигают пункт иностранных наемников и обращают в бегство бойцов ВСУ под Марьинкой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230109/rossiya-1843558875.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840737937_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_c6707c01b04b2c8ef5ddf1330f158c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины
05:06 09.01.2023 (обновлено: 05:11 09.01.2023)
 
Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск

Бойцы "Викинга" ВС России уничтожили подкрепление украинских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Военнослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий МО РФ производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск в рамках спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
Наблюдатель группы "Викинг" засек в тепловизор прибытие техники с подкреплением на одну из позиций украинской армии, куда как раз навели российская РСЗО. Украинские военные перебрасывали подкрепления под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Бойцы "Викинга" (ЗВО), как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.
Ранее РИА Новости публиковало кадры, на которых "Викинги" сжигают пункт иностранных наемников и обращают в бегство бойцов ВСУ под Марьинкой.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские военные рядом с РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
03:54
США и Европе предрекли дикие потери при войне с Россией и ее союзниками
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала