Рейтинг@Mail.ru
Правящая партия Польши теряет поддержку избирателей, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/podderzhka-1843633675.html
Правящая партия Польши теряет поддержку избирателей, показал опрос
Правящая партия Польши теряет поддержку избирателей, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2023
Правящая партия Польши теряет поддержку избирателей, показал опрос
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) резко теряет поддержку избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией IBRiS. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:51
2023-01-09T12:51
польша
право и справедливость
в мире
ibris
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:457:1446:1270_1920x0_80_0_0_817c3300659a3e45dee2687fac19a65a.jpg
ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) резко теряет поддержку избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией IBRiS. Парламентские выборы в Польше намечены на осень текущего года. Результаты опросов говорят о том, что поддержку избирателей теряют все крупные политические группировки, но больше всего PiS – минус 4,5% по сравнению с декабрьским опросом. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за PiS проголосовали бы 29,7% опрошенных. Крупнейшая оппозиционная группировка "Гражданская коалиция" потеряла в декабре 2,9% избирателей, поддержка "Левых" снизилась на 0,8%, а Польской крестьянской партии – на 0,5%. На этом фоне больше всего дополнительных сторонников приобрела коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Ее поддержали 6,6% опрошенных (рост на 1,4%). Опрос проведен 5-6 января методом CATI (интервью с респондентом проводится по телефону). В нем приняли участие 1100 человек.
https://ria.ru/20230105/polsha-1843136227.html
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843330857.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:321:1446:1406_1920x0_80_0_0_37b53cd69e3f4ee4df7fac1a5863510a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, право и справедливость, в мире, ibris
Польша, Право и справедливость, В мире, IBRiS
12:51 09.01.2023
 
Правящая партия Польши теряет поддержку избирателей, показал опрос

Опрос IBRiS показал, что правящая партия Польши PiS резко теряет поддержку избирателей

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) резко теряет поддержку избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией IBRiS.
Парламентские выборы в Польше намечены на осень текущего года.
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 12:33
СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше
Результаты опросов говорят о том, что поддержку избирателей теряют все крупные политические группировки, но больше всего PiS – минус 4,5% по сравнению с декабрьским опросом.
Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за PiS проголосовали бы 29,7% опрошенных. Крупнейшая оппозиционная группировка "Гражданская коалиция" потеряла в декабре 2,9% избирателей, поддержка "Левых" снизилась на 0,8%, а Польской крестьянской партии – на 0,5%.
На этом фоне больше всего дополнительных сторонников приобрела коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Ее поддержали 6,6% опрошенных (рост на 1,4%).
Опрос проведен 5-6 января методом CATI (интервью с респондентом проводится по телефону). В нем приняли участие 1100 человек.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 06:44
В Польше рассказали, как Украина "вонзила нож в спину" Венгрии
 
ПольшаПраво и справедливостьВ миреIBRiS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала