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Правящая партия Польши теряет поддержку избирателей, показал опрос
Правящая партия Польши теряет поддержку избирателей, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2023
Правящая партия Польши теряет поддержку избирателей, показал опрос
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) резко теряет поддержку избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией IBRiS. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:51
2023-01-09T12:51
2023-01-09T12:51
польша
право и справедливость
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ibris
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ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) резко теряет поддержку избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией IBRiS. Парламентские выборы в Польше намечены на осень текущего года. Результаты опросов говорят о том, что поддержку избирателей теряют все крупные политические группировки, но больше всего PiS – минус 4,5% по сравнению с декабрьским опросом. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за PiS проголосовали бы 29,7% опрошенных. Крупнейшая оппозиционная группировка "Гражданская коалиция" потеряла в декабре 2,9% избирателей, поддержка "Левых" снизилась на 0,8%, а Польской крестьянской партии – на 0,5%. На этом фоне больше всего дополнительных сторонников приобрела коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Ее поддержали 6,6% опрошенных (рост на 1,4%). Опрос проведен 5-6 января методом CATI (интервью с респондентом проводится по телефону). В нем приняли участие 1100 человек.
https://ria.ru/20230105/polsha-1843136227.html
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польша, право и справедливость, в мире, ibris
Польша, Право и справедливость, В мире, IBRiS
Правящая партия Польши теряет поддержку избирателей, показал опрос
Опрос IBRiS показал, что правящая партия Польши PiS резко теряет поддержку избирателей
ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости.
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) резко теряет поддержку избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией IBRiS.
Парламентские выборы в Польше намечены на осень текущего года.
Результаты опросов говорят о том, что поддержку избирателей теряют все крупные политические группировки, но больше всего PiS – минус 4,5% по сравнению с декабрьским опросом.
Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за PiS проголосовали бы 29,7% опрошенных. Крупнейшая оппозиционная группировка "Гражданская коалиция" потеряла в декабре 2,9% избирателей, поддержка "Левых" снизилась на 0,8%, а Польской крестьянской партии – на 0,5%.
На этом фоне больше всего дополнительных сторонников приобрела коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Ее поддержали 6,6% опрошенных (рост на 1,4%).
Опрос проведен 5-6 января методом CATI (интервью с респондентом проводится по телефону). В нем приняли участие 1100 человек.