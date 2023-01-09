https://ria.ru/20230109/podarki-1843734843.html

Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для участников спецоперации

Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для участников спецоперации - РИА Новости, 09.01.2023

Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для участников спецоперации

Более 156 тысяч новогодних подарков собрали москвичи для участников спецоперации и детей из новых регионов в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр столицы РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:02

2023-01-09T18:02

2023-01-09T18:02

сергей собянин

общество

россия

москва

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 156 тысяч новогодних подарков собрали москвичи для участников спецоперации и детей из новых регионов в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До 8 января на 48 площадках столицы были открыты штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". В них можно было передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и открытки с добрыми пожеланиями участникам и семьям участников специальной военной операции.

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сергей собянин, общество, россия, москва