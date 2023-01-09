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Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для участников спецоперации - РИА Новости, 09.01.2023
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Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для участников спецоперации
Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для участников спецоперации - РИА Новости, 09.01.2023
Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для участников спецоперации
Более 156 тысяч новогодних подарков собрали москвичи для участников спецоперации и детей из новых регионов в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр столицы РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:02
2023-01-09T18:02
сергей собянин
общество
россия
москва
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 156 тысяч новогодних подарков собрали москвичи для участников спецоперации и детей из новых регионов в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До 8 января на 48 площадках столицы были открыты штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". В них можно было передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и открытки с добрыми пожеланиями участникам и семьям участников специальной военной операции.
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сергей собянин, общество, россия, москва
Сергей Собянин, Общество, Россия, Москва
18:02 09.01.2023
 
Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для участников спецоперации

Москвичи собрали более 156 тысяч новогодних подарков для участников спецоперации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкУкрашение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает"
Украшение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков Москва помогает - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украшение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает". Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 156 тысяч новогодних подарков собрали москвичи для участников спецоперации и детей из новых регионов в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Тысячи москвичей с готовностью откликнулись на призывы о помощи тем, кому сегодня труднее всего. В рамках акции "Москва помогает" горожане собрали более 156 тысяч подарков и отправили свыше 12 тысяч поздравительных открыток для детей из новых регионов России и участников СВО. И это не считая многочисленных частных инициатив, учесть которые просто не представляется возможным", - написал мэр в блоге.
До 8 января на 48 площадках столицы были открыты штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". В них можно было передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и открытки с добрыми пожеланиями участникам и семьям участников специальной военной операции.
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