Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для участников спецоперации
Москвичи собрали более 156 тысяч новогодних подарков для участников спецоперации
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкУкрашение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает"
Украшение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 156 тысяч новогодних подарков собрали москвичи для участников спецоперации и детей из новых регионов в рамках акции "Москва помогает", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Тысячи москвичей с готовностью откликнулись на призывы о помощи тем, кому сегодня труднее всего. В рамках акции "Москва помогает" горожане собрали более 156 тысяч подарков и отправили свыше 12 тысяч поздравительных открыток для детей из новых регионов России и участников СВО. И это не считая многочисленных частных инициатив, учесть которые просто не представляется возможным", - написал мэр в блоге.
До 8 января на 48 площадках столицы были открыты штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". В них можно было передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и открытки с добрыми пожеланиями участникам и семьям участников специальной военной операции.