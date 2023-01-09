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Овчинский: ПО столичной компании повысило производительность 50 предприятий - РИА Новости, 09.01.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: ПО столичной компании повысило производительность 50 предприятий
Овчинский: ПО столичной компании повысило производительность 50 предприятий - РИА Новости, 09.01.2023
Овчинский: ПО столичной компании повысило производительность 50 предприятий
Программное решение, разработанное московской компанией "Энкост", помогло увеличить производительность более полусотни российских предприятий, сообщил... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T07:18
2023-01-09T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, хх янв – РИА Новости. Программное решение, разработанное московской компанией "Энкост", помогло увеличить производительность более полусотни российских предприятий, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Спрос на городскую продукцию продолжает расти. В связи с этим предприятия наращивают мощности и расширяют ассортимент, что требует от них дополнительных расходов. Инженеры столичной компании разработали сервис, с помощью которого можно анализировать уровни загрузки оборудования и производственных участков, а затем использовать обнаруженные высвобожденные резервы для выпуска дополнительного объема изделий. Решение успешно функционирует уже более чем на 50 промышленных площадках страны", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.Отмечается, что сервис может работать как самостоятельная универсальная модель сбора данных, так и легко интегрироваться в ранее установленные на производствах системы управления деятельностью."Как правило, чтобы увеличить производительность на предприятии, необходимо вводить дополнительные единицы оборудования или рабочие смены. Это достаточно затратно: в первом случае из оборота должны быть изъяты средства, либо бизнес прибегает к овердрафту, который сегодня обходится недешево. Во втором случае увеличивается фонд оплаты труда, а значит, и операционные затраты", – пояснил генеральный директор компании "Энкост" Владимир Зайцев.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
07:18 09.01.2023
 
Овчинский: ПО столичной компании повысило производительность 50 предприятий

Овчинский: ПО московской компании "Энкост" повысило производительность 50 предприятий

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, хх янв – РИА Новости. Программное решение, разработанное московской компанией "Энкост", помогло увеличить производительность более полусотни российских предприятий, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Спрос на городскую продукцию продолжает расти. В связи с этим предприятия наращивают мощности и расширяют ассортимент, что требует от них дополнительных расходов. Инженеры столичной компании разработали сервис, с помощью которого можно анализировать уровни загрузки оборудования и производственных участков, а затем использовать обнаруженные высвобожденные резервы для выпуска дополнительного объема изделий. Решение успешно функционирует уже более чем на 50 промышленных площадках страны", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Отмечается, что сервис может работать как самостоятельная универсальная модель сбора данных, так и легко интегрироваться в ранее установленные на производствах системы управления деятельностью.
"Как правило, чтобы увеличить производительность на предприятии, необходимо вводить дополнительные единицы оборудования или рабочие смены. Это достаточно затратно: в первом случае из оборота должны быть изъяты средства, либо бизнес прибегает к овердрафту, который сегодня обходится недешево. Во втором случае увеличивается фонд оплаты труда, а значит, и операционные затраты", – пояснил генеральный директор компании "Энкост" Владимир Зайцев.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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