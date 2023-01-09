https://ria.ru/20230109/po-1843046346.html

Овчинский: ПО столичной компании повысило производительность 50 предприятий

Овчинский: ПО столичной компании повысило производительность 50 предприятий - РИА Новости, 09.01.2023

Овчинский: ПО столичной компании повысило производительность 50 предприятий

Программное решение, разработанное московской компанией "Энкост", помогло увеличить производительность более полусотни российских предприятий, сообщил... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T07:18

2023-01-09T07:18

2023-01-09T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, хх янв – РИА Новости. Программное решение, разработанное московской компанией "Энкост", помогло увеличить производительность более полусотни российских предприятий, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Спрос на городскую продукцию продолжает расти. В связи с этим предприятия наращивают мощности и расширяют ассортимент, что требует от них дополнительных расходов. Инженеры столичной компании разработали сервис, с помощью которого можно анализировать уровни загрузки оборудования и производственных участков, а затем использовать обнаруженные высвобожденные резервы для выпуска дополнительного объема изделий. Решение успешно функционирует уже более чем на 50 промышленных площадках страны", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.Отмечается, что сервис может работать как самостоятельная универсальная модель сбора данных, так и легко интегрироваться в ранее установленные на производствах системы управления деятельностью."Как правило, чтобы увеличить производительность на предприятии, необходимо вводить дополнительные единицы оборудования или рабочие смены. Это достаточно затратно: в первом случае из оборота должны быть изъяты средства, либо бизнес прибегает к овердрафту, который сегодня обходится недешево. Во втором случае увеличивается фонд оплаты труда, а значит, и операционные затраты", – пояснил генеральный директор компании "Энкост" Владимир Зайцев.

https://ria.ru/20220829/po-1812959662.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владислав овчинский, москва