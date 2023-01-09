13:23 09.01.2023 (обновлено: 16:27 09.01.2023)
СК рассказал о новых фактах издевательств над военнопленными на Украине
СК: российских пленных на Украине пытали током, выбивали им зубы и не давали есть и спать
Обмен военнопленными. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следственный комитет сообщил в Telegram о новых фактах издевательств над российскими пленными.
Как уточнили в СК, вернувшиеся недавно домой военные рассказали о бесчеловечном обращении со стороны украинских националистов. Следователи зафиксировали их показания.
По словам одного из военнослужащих, его неоднократно избивали во время допросов. Россиянину выбили верхние передние зубы. При этом он не видел, кто именно наносил удары, так как пленному надели на голову мусорный пакет.
Еще один военный рассказал, что в плену ему завязали глаза скотчем. Во время десятидневного допроса его не кормили и не давали спать, а только задавали вопросы и били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, пытали током. Военнослужащему отбили колени, сломали пальцы, он стал плохо видеть на правый глаз и слышать правым ухом. Кроме того, проводившие допрос бойцы националистического батальона "Азов"* угрожали зарезать или застрелить его.
"Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку каждому такому случаю", — говорится в сообщении.
Последний обмен военнопленными состоялся в минувшее воскресенье. Минобороны сообщило, что из украинского плена вернулись 50 российских военных, их доставят в Москву для лечения и реабилитации.
Верховный суд России признал "Азов" террористической организацией и запретил деятельность батальона на территории России. Генпрокуратура установила, что боевики этого подразделения используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийства детей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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