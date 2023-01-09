https://ria.ru/20230109/plastik-1843588514.html

СМИ: в Англии запретят использовать одноразовую посуду

СМИ: в Англии запретят использовать одноразовую посуду - РИА Новости, 09.01.2023

СМИ: в Англии запретят использовать одноразовую посуду

Британское правительство запретит использование одноразовой пластиковой посуды, в том числе пластиковых столовых приборов, в Англии, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:25

2023-01-09T10:25

2023-01-09T10:25

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Британское правительство запретит использование одноразовой пластиковой посуды, в том числе пластиковых столовых приборов, в Англии, сообщает газета Guardian. Как отмечает издание, по статистике, ежегодно в Англии используется около 1,1 миллиарда одноразовых тарелок и 4,25 миллиарда одноразовых пластиковых столовых приборов, из которых после использования перерабатывается лишь 10%. Ранее подобные запреты уже были введены в Шотландии и Уэльсе. До этого, осенью 2020 года, в Британии запретили производство ватных палочек и трубочек для коктейлей на пластиковой основе. По информации газеты, такие меры британское министерство по защите окружающей среды (DEFRA) примет после публикации в субботу результатов консультаций по этому вопросу, которые проводились с ноября 2021 года по февраль 2022 года. В рамках законодательства Евросоюза от 2019 года все государства ЕС должны были удалить с рынка определенные одноразовые пластиковые изделия к 3 июля 2021 года. С 1 января 2021 года правительство ФРГ также обязала рестораны и кафе страны предлагать своим клиентам еду и напитки на вынос в многоразовой таре. Более 80% отходов в морях приходится на пластик. Одноразовые изделия из пластика используются лишь короткое время, после чего выбрасываются, поэтому гораздо больше вероятности, что они попадут в море в отличие от изделий для многоразового использования. Пластиковые изделия накапливаются в морях, океанах, на пляжах, представляют большую опасность для морской фауны и здоровья человека, отмечала ранее Еврокомиссия.

https://ria.ru/20220829/utilizatsiya-1812880941.html

https://ria.ru/20220502/musor-1785344626.html

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великобритания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, англия, великобритания