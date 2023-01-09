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На украинских неонацистов у их кураторов большие планы, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023
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На украинских неонацистов у их кураторов большие планы, заявил Патрушев
На украинских неонацистов у их кураторов большие планы, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023
На украинских неонацистов у их кураторов большие планы, заявил Патрушев
Наиболее одиозных украинских неонацистов их зарубежные кураторы могут спасти, чтобы попытаться привлечь к организации госпереворотов и диверсий в других... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:04
2023-01-09T13:04
в мире
германия
центральное разведывательное управление (цру)
россия
сша
николай патрушев
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наиболее одиозных украинских неонацистов их зарубежные кураторы могут спасти, чтобы попытаться привлечь к организации госпереворотов и диверсий в других странах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Украинские неонацистские преступники неотвратимо понесут наказание, подчеркнул Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". "Однако не исключено, что наиболее одиозных попытаются спасти их кураторы с целью использования в других странах, в том числе для организации государственных переворотов и выполнения диверсионных задач", - добавил он. Такая схема была отработана в период разгрома фашистской Германии, напомнил Патрушев. "В 1945 году американцы, англичане и подконтрольные им западногерманские власти отчитались о денацификации своей зоны оккупации Германии, при этом спасенных от наказания нацистов использовали для создания вооруженных сил ФРГ, а также агентурной сети американской и английской разведок, в том числе для тайных операций против стран социалистического лагеря", - отметил секретарь Совбеза. "ЦРУ, которое до 1948 года именовалось Управлением стратегических служб США, активно использовало бывших сотрудников Абвера и Управления имперской безопасности гитлеровского рейха для создания новых немецких спецслужб", - добавил Патрушев. Нацистских преступников в послевоенные годы американцы активно привлекали к разработке новых видов вооружения, в том числе оружия массового поражения и средств его доставки. Это же касается использования американцами и японских военных преступников, разрабатывавших и применявших химическое и бактериологическое оружие, отметил он.
https://ria.ru/20230109/soledar-1843608690.html
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в мире, германия, центральное разведывательное управление (цру), россия, сша, николай патрушев, украина
В мире, Германия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, США, Николай Патрушев, Украина
13:04 09.01.2023
 
На украинских неонацистов у их кураторов большие планы, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: на одиозных украинских неонацистов у кураторов большие планы

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наиболее одиозных украинских неонацистов их зарубежные кураторы могут спасти, чтобы попытаться привлечь к организации госпереворотов и диверсий в других странах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Украинские неонацистские преступники неотвратимо понесут наказание, подчеркнул Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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"Однако не исключено, что наиболее одиозных попытаются спасти их кураторы с целью использования в других странах, в том числе для организации государственных переворотов и выполнения диверсионных задач", - добавил он.
Такая схема была отработана в период разгрома фашистской Германии, напомнил Патрушев.
"В 1945 году американцы, англичане и подконтрольные им западногерманские власти отчитались о денацификации своей зоны оккупации Германии, при этом спасенных от наказания нацистов использовали для создания вооруженных сил ФРГ, а также агентурной сети американской и английской разведок, в том числе для тайных операций против стран социалистического лагеря", - отметил секретарь Совбеза.
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"ЦРУ, которое до 1948 года именовалось Управлением стратегических служб США, активно использовало бывших сотрудников Абвера и Управления имперской безопасности гитлеровского рейха для создания новых немецких спецслужб", - добавил Патрушев.
Нацистских преступников в послевоенные годы американцы активно привлекали к разработке новых видов вооружения, в том числе оружия массового поражения и средств его доставки. Это же касается использования американцами и японских военных преступников, разрабатывавших и применявших химическое и бактериологическое оружие, отметил он.
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