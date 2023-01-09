https://ria.ru/20230109/plany-1843636970.html

На украинских неонацистов у их кураторов большие планы, заявил Патрушев

На украинских неонацистов у их кураторов большие планы, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023

На украинских неонацистов у их кураторов большие планы, заявил Патрушев

Наиболее одиозных украинских неонацистов их зарубежные кураторы могут спасти, чтобы попытаться привлечь к организации госпереворотов и диверсий в других... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:04

2023-01-09T13:04

2023-01-09T13:04

в мире

германия

центральное разведывательное управление (цру)

россия

сша

николай патрушев

украина

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наиболее одиозных украинских неонацистов их зарубежные кураторы могут спасти, чтобы попытаться привлечь к организации госпереворотов и диверсий в других странах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Украинские неонацистские преступники неотвратимо понесут наказание, подчеркнул Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". "Однако не исключено, что наиболее одиозных попытаются спасти их кураторы с целью использования в других странах, в том числе для организации государственных переворотов и выполнения диверсионных задач", - добавил он. Такая схема была отработана в период разгрома фашистской Германии, напомнил Патрушев. "В 1945 году американцы, англичане и подконтрольные им западногерманские власти отчитались о денацификации своей зоны оккупации Германии, при этом спасенных от наказания нацистов использовали для создания вооруженных сил ФРГ, а также агентурной сети американской и английской разведок, в том числе для тайных операций против стран социалистического лагеря", - отметил секретарь Совбеза. "ЦРУ, которое до 1948 года именовалось Управлением стратегических служб США, активно использовало бывших сотрудников Абвера и Управления имперской безопасности гитлеровского рейха для создания новых немецких спецслужб", - добавил Патрушев. Нацистских преступников в послевоенные годы американцы активно привлекали к разработке новых видов вооружения, в том числе оружия массового поражения и средств его доставки. Это же касается использования американцами и японских военных преступников, разрабатывавших и применявших химическое и бактериологическое оружие, отметил он.

https://ria.ru/20230109/soledar-1843608690.html

https://ria.ru/20230109/begstvo-1843594361.html

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843575744.html

германия

россия

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в мире, германия, центральное разведывательное управление (цру), россия, сша, николай патрушев, украина